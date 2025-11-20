PoP Planet Cijena danas

Trenutačna cijena PoP Planet (P) danas je $ 0.0212, s promjenom od 5.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije P u USD je $ 0.0212 po P.

PoP Planet trenutačno je na #1585 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2.97M, s količinom u optjecaju od 140.00M P. Tijekom posljednja 24 sata, P trgovao je između $ 0.02115 (niska) i $ 0.02251 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.15013296267605908, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.021350837829610458.

U kratkoročnim performansama, P se kretao -0.43% u posljednjem satu i -23.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.08M.

Informacije o tržištu PoP Planet (P)

Poredak No.1585 Tržišna kapitalizacija $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Obujam (24 sata) $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.20M$ 21.20M $ 21.20M Količina u optjecaju 140.00M 140.00M 140.00M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 14.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija PoP Planet je $ 2.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.08M. Količina u optjecaju P je 140.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.20M.