Okratech Token Logotip

Okratech Token Cijena(ORT)

1 ORT u USD cijena uživo:

$0.004196
$0.004196$0.004196
+0.11%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Okratech Token (ORT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:53:25 (UTC+8)

Okratech Token (ORT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004098
$ 0.004098$ 0.004098
24-satna najniža cijena
$ 0.00501
$ 0.00501$ 0.00501
24-satna najviša cijena

$ 0.004098
$ 0.004098$ 0.004098

$ 0.00501
$ 0.00501$ 0.00501

$ 0.07457966384866581
$ 0.07457966384866581$ 0.07457966384866581

$ 0.001356615264875941
$ 0.001356615264875941$ 0.001356615264875941

-0.12%

+0.11%

-5.48%

-5.48%

Okratech Token (ORT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004195. Tijekom protekla 24 sata, ORTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004098 i najviše cijene $ 0.00501, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORT je $ 0.07457966384866581, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001356615264875941.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORT se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i -5.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Okratech Token (ORT)

No.1554

$ 3.43M
$ 3.43M$ 3.43M

$ 159.67K
$ 159.67K$ 159.67K

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

816.72M
816.72M 816.72M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

900,000,000
900,000,000 900,000,000

90.74%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Okratech Token je $ 3.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 159.67K. Količina u optjecaju ORT je 816.72M, s ukupnom količinom od 900000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.78M.

Okratech Token (ORT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Okratech Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000461+0.11%
30 dana$ -0.001746-29.39%
60 dana$ +0.000483+13.01%
90 dana$ +0.000678+19.27%
Okratech Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ORT od $ +0.00000461 (+0.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Okratech Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001746 (-29.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Okratech Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ORT od $ +0.000483 (+13.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Okratech Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000678 (+19.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Okratech Token (ORT)?

Pogledajte Okratech Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Okratech Token (ORT)

OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.

Okratech Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Okratech Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ORT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Okratech Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Okratech Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Okratech Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Okratech Token (ORT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Okratech Token (ORT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Okratech Token.

Provjerite Okratech Token predviđanje cijene sada!

Okratech Token (ORT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Okratech Token (ORT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ORT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Okratech Token (ORT)

Tražiš kako kupiti Okratech Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Okratech Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ORT u lokalnim valutama

1 Okratech Token(ORT) u VND
110.391425
1 Okratech Token(ORT) u AUD
A$0.0063764
1 Okratech Token(ORT) u GBP
0.00306235
1 Okratech Token(ORT) u EUR
0.00356575
1 Okratech Token(ORT) u USD
$0.004195
1 Okratech Token(ORT) u MYR
RM0.0177029
1 Okratech Token(ORT) u TRY
0.1725823
1 Okratech Token(ORT) u JPY
¥0.616665
1 Okratech Token(ORT) u ARS
ARS$5.77823495
1 Okratech Token(ORT) u RUB
0.33799115
1 Okratech Token(ORT) u INR
0.36916
1 Okratech Token(ORT) u IDR
Rp68.7704808
1 Okratech Token(ORT) u KRW
5.8507665
1 Okratech Token(ORT) u PHP
0.2396184
1 Okratech Token(ORT) u EGP
￡E.0.20358335
1 Okratech Token(ORT) u BRL
R$0.02277885
1 Okratech Token(ORT) u CAD
C$0.00574715
1 Okratech Token(ORT) u BDT
0.50981835
1 Okratech Token(ORT) u NGN
6.42418105
1 Okratech Token(ORT) u COP
$16.8473717
1 Okratech Token(ORT) u ZAR
R.0.0739159
1 Okratech Token(ORT) u UAH
0.17354715
1 Okratech Token(ORT) u VES
Bs0.61247
1 Okratech Token(ORT) u CLP
$4.06915
1 Okratech Token(ORT) u PKR
Rs1.1886952
1 Okratech Token(ORT) u KZT
2.25779095
1 Okratech Token(ORT) u THB
฿0.13545655
1 Okratech Token(ORT) u TWD
NT$0.12849285
1 Okratech Token(ORT) u AED
د.إ0.01539565
1 Okratech Token(ORT) u CHF
Fr0.003356
1 Okratech Token(ORT) u HKD
HK$0.03267905
1 Okratech Token(ORT) u AMD
֏1.6035807
1 Okratech Token(ORT) u MAD
.د.م0.0376711
1 Okratech Token(ORT) u MXN
$0.07823675
1 Okratech Token(ORT) u SAR
ريال0.01573125
1 Okratech Token(ORT) u PLN
0.01522785
1 Okratech Token(ORT) u RON
лв0.0181224
1 Okratech Token(ORT) u SEK
kr0.0393491
1 Okratech Token(ORT) u BGN
лв0.00700565
1 Okratech Token(ORT) u HUF
Ft1.4148057
1 Okratech Token(ORT) u CZK
0.0874238
1 Okratech Token(ORT) u KWD
د.ك0.001279475
1 Okratech Token(ORT) u ILS
0.01405325
1 Okratech Token(ORT) u AOA
Kz3.82403615
1 Okratech Token(ORT) u BHD
.د.ب0.001581515
1 Okratech Token(ORT) u BMD
$0.004195
1 Okratech Token(ORT) u DKK
kr0.0266802
1 Okratech Token(ORT) u HNL
L0.1097412
1 Okratech Token(ORT) u MUR
0.192131
1 Okratech Token(ORT) u NAD
$0.0736642
1 Okratech Token(ORT) u NOK
kr0.04190805
1 Okratech Token(ORT) u NZD
$0.00708955
1 Okratech Token(ORT) u PAB
B/.0.004195
1 Okratech Token(ORT) u PGK
K0.01774485
1 Okratech Token(ORT) u QAR
ر.ق0.0152698
1 Okratech Token(ORT) u RSD
дин.0.4195839

Okratech Token Resurs

Za dublje razumijevanje Okratech Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Okratech Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Okratech Token

Koliko Okratech Token (ORT) vrijedi danas?
Cijena ORT uživo u USD je 0.004195 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ORT u USD?
Trenutačna cijena ORT u USD je $ 0.004195. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Okratech Token?
Tržišna kapitalizacija za ORT je $ 3.43M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ORT?
Količina u optjecaju za ORT je 816.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ORT?
ORT je postigao ATH cijenu od 0.07457966384866581 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ORT?
ORT je vidio ATL cijenu od 0.001356615264875941 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ORT?
24-satni obujam trgovanja za ORT je $ 159.67K USD.
Hoće li ORT još narasti ove godine?
ORT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ORT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:53:25 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ORT u USD kalkulator

Iznos

ORT
ORT
USD
USD

1 ORT = 0.004195 USD

Trgujte ORT

ORTUSDT
$0.004196
$0.004196$0.004196
+0.16%

