Okratech Token (ORT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004195. Tijekom protekla 24 sata, ORTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004098 i najviše cijene $ 0.00501, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORT je $ 0.07457966384866581, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001356615264875941.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORT se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i -5.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Okratech Token (ORT)
No.1554
$ 3.43M
$ 3.43M$ 3.43M
$ 159.67K
$ 159.67K$ 159.67K
$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M
816.72M
816.72M 816.72M
900,000,000
900,000,000 900,000,000
900,000,000
900,000,000 900,000,000
90.74%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Okratech Token je $ 3.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 159.67K. Količina u optjecaju ORT je 816.72M, s ukupnom količinom od 900000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.78M.
Okratech Token (ORT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Okratech Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00000461
+0.11%
30 dana
$ -0.001746
-29.39%
60 dana
$ +0.000483
+13.01%
90 dana
$ +0.000678
+19.27%
Okratech Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ORT od $ +0.00000461 (+0.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Okratech Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001746 (-29.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Okratech Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ORT od $ +0.000483 (+13.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Okratech Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000678 (+19.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Okratech Token (ORT)?
OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.
Okratech Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Okratech Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ORT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Okratech Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Okratech Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Okratech Token Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Okratech Token (ORT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Okratech Token (ORT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Okratech Token.
Razumijevanje tokenomike Okratech Token (ORT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ORT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Okratech Token (ORT)
Tražiš kako kupiti Okratech Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Okratech Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.