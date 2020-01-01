Okratech Token (ORT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Okratech Token (ORT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Okratech Token (ORT) Informacije OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money. Službena web stranica: https://ortcoin.org/ Bijela knjiga: https://ortcoin.org/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 Kupi ORT odmah!

Okratech Token (ORT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Okratech Token (ORT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Ukupna količina: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Količina u optjecaju: $ 816.72M $ 816.72M $ 816.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Povijesni maksimum: $ 0.05899 $ 0.05899 $ 0.05899 Povijesni minimum: $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 Trenutna cijena: $ 0.003975 $ 0.003975 $ 0.003975 Saznajte više o cijeni Okratech Token (ORT)

Okratech Token (ORT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Okratech Token (ORT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ORT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ORT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ORT tokena, istražite ORT cijenu tokena uživo!

