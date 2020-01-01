Open Loot (OL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Open Loot (OL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Open Loot (OL) Informacije Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc. Službena web stranica: https://openloot.com/ Bijela knjiga: https://wiki.openloot.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x1F57da732A77636D913C9a75d685B26CC85DCC3A Kupi OL odmah!

Open Loot (OL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Open Loot (OL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.96M $ 22.96M $ 22.96M Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 622.98M $ 622.98M $ 622.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 184.30M $ 184.30M $ 184.30M Povijesni maksimum: $ 0.69 $ 0.69 $ 0.69 Povijesni minimum: $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 Trenutna cijena: $ 0.03686 $ 0.03686 $ 0.03686 Saznajte više o cijeni Open Loot (OL)

Open Loot (OL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Open Loot (OL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OL tokena, istražite OL cijenu tokena uživo!

