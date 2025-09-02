Više o OL

Open Loot Logotip

Open Loot Cijena(OL)

1 OL u USD cijena uživo:

-5.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Open Loot (OL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:21:53 (UTC+8)

Open Loot (OL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.50%

-5.70%

+5.34%

+5.34%

Open Loot (OL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03408. Tijekom protekla 24 sata, OLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03387 i najviše cijene $ 0.0378, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OL je $ 0.6855642562433067, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.010004023298681924.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OL se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, -5.70% u posljednjih 24 sata i +5.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Open Loot (OL)

No.838

12.45%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Open Loot je $ 21.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 128.61K. Količina u optjecaju OL je 622.98M, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 170.40M.

Open Loot (OL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Open Loot za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00206-5.70%
30 dana$ +0.00567+19.95%
60 dana$ +0.00404+13.44%
90 dana$ -0.02161-38.81%
Open Loot promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OL od $ -0.00206 (-5.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Open Loot 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00567 (+19.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Open Loot 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OL od $ +0.00404 (+13.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Open Loot 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02161 (-38.81%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Open Loot (OL)?

Pogledajte Open Loot stranicu Povijest cijena sada.

Što je Open Loot (OL)

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Open Loot dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Open Loot ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Open Loot na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Open Loot učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Open Loot Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Open Loot (OL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Open Loot (OL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Open Loot.

Provjerite Open Loot predviđanje cijene sada!

Open Loot (OL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Open Loot (OL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Open Loot (OL)

Tražiš kako kupiti Open Loot? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Open Loot na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OL u lokalnim valutama

1 Open Loot(OL) u VND
896.8152
1 Open Loot(OL) u AUD
A$0.0518016
1 Open Loot(OL) u GBP
0.0248784
1 Open Loot(OL) u EUR
0.028968
1 Open Loot(OL) u USD
$0.03408
1 Open Loot(OL) u MYR
RM0.1438176
1 Open Loot(OL) u TRY
1.4013696
1 Open Loot(OL) u JPY
¥5.00976
1 Open Loot(OL) u ARS
ARS$46.9421328
1 Open Loot(OL) u RUB
2.7458256
1 Open Loot(OL) u INR
2.9986992
1 Open Loot(OL) u IDR
Rp558.6884352
1 Open Loot(OL) u KRW
47.46492
1 Open Loot(OL) u PHP
1.9466496
1 Open Loot(OL) u EGP
￡E.1.6539024
1 Open Loot(OL) u BRL
R$0.1850544
1 Open Loot(OL) u CAD
C$0.0466896
1 Open Loot(OL) u BDT
4.1417424
1 Open Loot(OL) u NGN
52.1897712
1 Open Loot(OL) u COP
$136.8673248
1 Open Loot(OL) u ZAR
R.0.599808
1 Open Loot(OL) u UAH
1.4098896
1 Open Loot(OL) u VES
Bs4.97568
1 Open Loot(OL) u CLP
$33.0576
1 Open Loot(OL) u PKR
Rs9.6569088
1 Open Loot(OL) u KZT
18.3421968
1 Open Loot(OL) u THB
฿1.100784
1 Open Loot(OL) u TWD
NT$1.0435296
1 Open Loot(OL) u AED
د.إ0.1250736
1 Open Loot(OL) u CHF
Fr0.027264
1 Open Loot(OL) u HKD
HK$0.2654832
1 Open Loot(OL) u AMD
֏13.0274208
1 Open Loot(OL) u MAD
.د.م0.3060384
1 Open Loot(OL) u MXN
$0.6352512
1 Open Loot(OL) u SAR
ريال0.1278
1 Open Loot(OL) u PLN
0.1237104
1 Open Loot(OL) u RON
лв0.1475664
1 Open Loot(OL) u SEK
kr0.3200112
1 Open Loot(OL) u BGN
лв0.0565728
1 Open Loot(OL) u HUF
Ft11.4979104
1 Open Loot(OL) u CZK
0.710568
1 Open Loot(OL) u KWD
د.ك0.0103944
1 Open Loot(OL) u ILS
0.114168
1 Open Loot(OL) u AOA
Kz31.0663056
1 Open Loot(OL) u BHD
.د.ب0.01281408
1 Open Loot(OL) u BMD
$0.03408
1 Open Loot(OL) u DKK
kr0.2170896
1 Open Loot(OL) u HNL
L0.8915328
1 Open Loot(OL) u MUR
1.560864
1 Open Loot(OL) u NAD
$0.5984448
1 Open Loot(OL) u NOK
kr0.3404592
1 Open Loot(OL) u NZD
$0.0575952
1 Open Loot(OL) u PAB
B/.0.03408
1 Open Loot(OL) u PGK
K0.1441584
1 Open Loot(OL) u QAR
ر.ق0.1240512
1 Open Loot(OL) u RSD
дин.3.409704

Open Loot Resurs

Za dublje razumijevanje Open Loot, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Open Loot web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Open Loot

Koliko Open Loot (OL) vrijedi danas?
Cijena OL uživo u USD je 0.03408 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OL u USD?
Trenutačna cijena OL u USD je $ 0.03408. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Open Loot?
Tržišna kapitalizacija za OL je $ 21.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OL?
Količina u optjecaju za OL je 622.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OL?
OL je postigao ATH cijenu od 0.6855642562433067 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OL?
OL je vidio ATL cijenu od 0.010004023298681924 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OL?
24-satni obujam trgovanja za OL je $ 128.61K USD.
Hoće li OL još narasti ove godine?
OL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:21:53 (UTC+8)

Open Loot (OL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

