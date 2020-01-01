Openfabric AI (OFN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Openfabric AI (OFN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Openfabric AI (OFN) Informacije Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs. Službena web stranica: https://openfabric.ai/ Bijela knjiga: https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x656842617576232f829f05efb43bc9eb1c82b364 Kupi OFN odmah!

Openfabric AI (OFN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Openfabric AI (OFN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 174.85M $ 174.85M $ 174.85M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Povijesni maksimum: $ 0.9178 $ 0.9178 $ 0.9178 Povijesni minimum: $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 Trenutna cijena: $ 0.00704 $ 0.00704 $ 0.00704 Saznajte više o cijeni Openfabric AI (OFN)

Openfabric AI (OFN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Openfabric AI (OFN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OFN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OFN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OFN tokena, istražite OFN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OFN Jeste li zainteresirani za dodavanje Openfabric AI (OFN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OFN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati OFN na MEXC-u odmah!

Openfabric AI (OFN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OFN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OFN povijest cijena odmah!

OFN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OFN? Naša OFN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OFN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!