Openfabric AI (OFN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Openfabric AI (OFN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Openfabric AI (OFN) Informacije

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Službena web stranica:
https://openfabric.ai/
Bijela knjiga:
https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x656842617576232f829f05efb43bc9eb1c82b364

Openfabric AI (OFN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Openfabric AI (OFN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M
Ukupna količina:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Količina u optjecaju:
$ 174.85M
$ 174.85M$ 174.85M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M
Povijesni maksimum:
$ 0.9178
$ 0.9178$ 0.9178
Povijesni minimum:
$ 0.000321660813185712
$ 0.000321660813185712$ 0.000321660813185712
Trenutna cijena:
$ 0.00704
$ 0.00704$ 0.00704

Openfabric AI (OFN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Openfabric AI (OFN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj OFN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja OFN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku OFN tokena, istražite OFN cijenu tokena uživo!

