Openfabric AI Logotip

Openfabric AI Cijena(OFN)

1 OFN u USD cijena uživo:

$0.01409
$0.01409$0.01409
-1.05%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Openfabric AI (OFN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:03:14 (UTC+8)

Openfabric AI (OFN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01218
$ 0.01218$ 0.01218
24-satna najniža cijena
$ 0.0165
$ 0.0165$ 0.0165
24-satna najviša cijena

$ 0.01218
$ 0.01218$ 0.01218

$ 0.0165
$ 0.0165$ 0.0165

$ 0.9082576116204563
$ 0.9082576116204563$ 0.9082576116204563

$ 0.000321660813185712
$ 0.000321660813185712$ 0.000321660813185712

+0.42%

-1.05%

+203.01%

+203.01%

Openfabric AI (OFN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01409. Tijekom protekla 24 sata, OFNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01218 i najviše cijene $ 0.0165, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OFN je $ 0.9082576116204563, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000321660813185712.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OFN se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, -1.05% u posljednjih 24 sata i +203.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Openfabric AI (OFN)

No.2445

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

$ 48.13K
$ 48.13K$ 48.13K

$ 7.05M
$ 7.05M$ 7.05M

174.85M
174.85M 174.85M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

34.96%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Openfabric AI je $ 2.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 48.13K. Količina u optjecaju OFN je 174.85M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.05M.

Openfabric AI (OFN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Openfabric AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001495-1.05%
30 dana$ +0.00984+231.52%
60 dana$ -0.01206-46.12%
90 dana$ -0.01787-55.92%
Openfabric AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OFN od $ -0.0001495 (-1.05%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Openfabric AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00984 (+231.52%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Openfabric AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OFN od $ -0.01206 (-46.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Openfabric AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01787 (-55.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Openfabric AI (OFN)?

Pogledajte Openfabric AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Openfabric AI (OFN)

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Openfabric AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Openfabric AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OFN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Openfabric AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Openfabric AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Openfabric AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Openfabric AI (OFN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Openfabric AI (OFN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Openfabric AI.

Provjerite Openfabric AI predviđanje cijene sada!

Openfabric AI (OFN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Openfabric AI (OFN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OFN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Openfabric AI (OFN)

Tražiš kako kupiti Openfabric AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Openfabric AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OFN u lokalnim valutama

1 Openfabric AI(OFN) u VND
370.77835
1 Openfabric AI(OFN) u AUD
A$0.0214168
1 Openfabric AI(OFN) u GBP
0.0102857
1 Openfabric AI(OFN) u EUR
0.0119765
1 Openfabric AI(OFN) u USD
$0.01409
1 Openfabric AI(OFN) u MYR
RM0.0594598
1 Openfabric AI(OFN) u TRY
0.5796626
1 Openfabric AI(OFN) u JPY
¥2.07123
1 Openfabric AI(OFN) u ARS
ARS$19.4077069
1 Openfabric AI(OFN) u RUB
1.1350904
1 Openfabric AI(OFN) u INR
1.2406245
1 Openfabric AI(OFN) u IDR
Rp230.9835696
1 Openfabric AI(OFN) u KRW
19.651323
1 Openfabric AI(OFN) u PHP
0.8049617
1 Openfabric AI(OFN) u EGP
￡E.0.6836468
1 Openfabric AI(OFN) u BRL
R$0.0765087
1 Openfabric AI(OFN) u CAD
C$0.0193033
1 Openfabric AI(OFN) u BDT
1.7123577
1 Openfabric AI(OFN) u NGN
21.5772851
1 Openfabric AI(OFN) u COP
$56.5862854
1 Openfabric AI(OFN) u ZAR
R.0.247984
1 Openfabric AI(OFN) u UAH
0.5837487
1 Openfabric AI(OFN) u VES
Bs2.05714
1 Openfabric AI(OFN) u CLP
$13.63912
1 Openfabric AI(OFN) u PKR
Rs3.9981784
1 Openfabric AI(OFN) u KZT
7.5956372
1 Openfabric AI(OFN) u THB
฿0.4552479
1 Openfabric AI(OFN) u TWD
NT$0.4317176
1 Openfabric AI(OFN) u AED
د.إ0.0517103
1 Openfabric AI(OFN) u CHF
Fr0.011272
1 Openfabric AI(OFN) u HKD
HK$0.1097611
1 Openfabric AI(OFN) u AMD
֏5.3860434
1 Openfabric AI(OFN) u MAD
.د.م0.1265282
1 Openfabric AI(OFN) u MXN
$0.2627785
1 Openfabric AI(OFN) u SAR
ريال0.0528375
1 Openfabric AI(OFN) u PLN
0.0512876
1 Openfabric AI(OFN) u RON
лв0.0610097
1 Openfabric AI(OFN) u SEK
kr0.1323051
1 Openfabric AI(OFN) u BGN
лв0.0233894
1 Openfabric AI(OFN) u HUF
Ft4.756784
1 Openfabric AI(OFN) u CZK
0.2939174
1 Openfabric AI(OFN) u KWD
د.ك0.00429745
1 Openfabric AI(OFN) u ILS
0.0472015
1 Openfabric AI(OFN) u AOA
Kz12.8440213
1 Openfabric AI(OFN) u BHD
.د.ب0.00531193
1 Openfabric AI(OFN) u BMD
$0.01409
1 Openfabric AI(OFN) u DKK
kr0.0897533
1 Openfabric AI(OFN) u HNL
L0.369158
1 Openfabric AI(OFN) u MUR
0.645322
1 Openfabric AI(OFN) u NAD
$0.2478431
1 Openfabric AI(OFN) u NOK
kr0.1407591
1 Openfabric AI(OFN) u NZD
$0.0238121
1 Openfabric AI(OFN) u PAB
B/.0.01409
1 Openfabric AI(OFN) u PGK
K0.0596007
1 Openfabric AI(OFN) u QAR
ر.ق0.0512876
1 Openfabric AI(OFN) u RSD
дин.1.4106908

Openfabric AI Resurs

Za dublje razumijevanje Openfabric AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Openfabric AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Openfabric AI

Koliko Openfabric AI (OFN) vrijedi danas?
Cijena OFN uživo u USD je 0.01409 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OFN u USD?
Trenutačna cijena OFN u USD je $ 0.01409. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Openfabric AI?
Tržišna kapitalizacija za OFN je $ 2.46M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OFN?
Količina u optjecaju za OFN je 174.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OFN?
OFN je postigao ATH cijenu od 0.9082576116204563 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OFN?
OFN je vidio ATL cijenu od 0.000321660813185712 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OFN?
24-satni obujam trgovanja za OFN je $ 48.13K USD.
Hoće li OFN još narasti ove godine?
OFN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OFN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Openfabric AI (OFN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

