NUTX Chain Logotip

NUTX Chain Cijena(NUTX)

1 NUTX u USD cijena uživo:

$0.000000014562
$0.000000014562$0.000000014562
+4.05%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NUTX Chain (NUTX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:03:59 (UTC+8)

NUTX Chain (NUTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000000013901
$ 0.000000013901$ 0.000000013901
24-satna najniža cijena
$ 0.000000014611
$ 0.000000014611$ 0.000000014611
24-satna najviša cijena

$ 0.000000013901
$ 0.000000013901$ 0.000000013901

$ 0.000000014611
$ 0.000000014611$ 0.000000014611

--
----

--
----

+1.71%

+4.05%

-0.77%

-0.77%

NUTX Chain (NUTX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000014565. Tijekom protekla 24 sata, NUTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000013901 i najviše cijene $ 0.000000014611, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUTX je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUTX se promijenio za +1.71% u posljednjih sat vremena, +4.05% u posljednjih 24 sata i -0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NUTX Chain (NUTX)

--
----

$ 148.46K
$ 148.46K$ 148.46K

$ 14.57M
$ 14.57M$ 14.57M

--
----

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija NUTX Chain je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 148.46K. Količina u optjecaju NUTX je --, s ukupnom količinom od 1000000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.57M.

NUTX Chain (NUTX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NUTX Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000000056681+4.05%
30 dana$ -0.000000001481-9.23%
60 dana$ -0.000000047058-76.37%
90 dana$ -0.000000020435-58.39%
NUTX Chain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NUTX od $ +0.00000000056681 (+4.05%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NUTX Chain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000001481 (-9.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NUTX Chain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NUTX od $ -0.000000047058 (-76.37%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NUTX Chain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000020435 (-58.39%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NUTX Chain (NUTX)?

Pogledajte NUTX Chain stranicu Povijest cijena sada.

Što je NUTX Chain (NUTX)

As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.

NUTX Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NUTX Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NUTX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NUTX Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NUTX Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NUTX Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NUTX Chain (NUTX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NUTX Chain (NUTX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NUTX Chain.

Provjerite NUTX Chain predviđanje cijene sada!

NUTX Chain (NUTX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NUTX Chain (NUTX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NUTX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NUTX Chain (NUTX)

Tražiš kako kupiti NUTX Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NUTX Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NUTX u lokalnim valutama

1 NUTX Chain(NUTX) u VND
0.000383277975
1 NUTX Chain(NUTX) u AUD
A$0.00000002228445
1 NUTX Chain(NUTX) u GBP
0.0000000107781
1 NUTX Chain(NUTX) u EUR
0.00000001238025
1 NUTX Chain(NUTX) u USD
$0.000000014565
1 NUTX Chain(NUTX) u MYR
RM0.0000000614643
1 NUTX Chain(NUTX) u TRY
0.00000059964105
1 NUTX Chain(NUTX) u JPY
¥0.00000215562
1 NUTX Chain(NUTX) u ARS
ARS$0.00001978931985
1 NUTX Chain(NUTX) u RUB
0.0000011730651
1 NUTX Chain(NUTX) u INR
0.00000128157435
1 NUTX Chain(NUTX) u IDR
Rp0.0002387704536
1 NUTX Chain(NUTX) u KRW
0.0000203138055
1 NUTX Chain(NUTX) u PHP
0.0000008357397
1 NUTX Chain(NUTX) u EGP
￡E.0.0000007066938
1 NUTX Chain(NUTX) u BRL
R$0.0000000795249
1 NUTX Chain(NUTX) u CAD
C$0.00000001995405
1 NUTX Chain(NUTX) u BDT
0.0000017713953
1 NUTX Chain(NUTX) u NGN
0.0000224076699
1 NUTX Chain(NUTX) u COP
$0.0000584939139
1 NUTX Chain(NUTX) u ZAR
R.0.0000002575092
1 NUTX Chain(NUTX) u UAH
0.00000060226275
1 NUTX Chain(NUTX) u VES
Bs0.000002170185
1 NUTX Chain(NUTX) u CLP
$0.00001412805
1 NUTX Chain(NUTX) u PKR
Rs0.0000041213124
1 NUTX Chain(NUTX) u KZT
0.00000786437175
1 NUTX Chain(NUTX) u THB
฿0.0000004710321
1 NUTX Chain(NUTX) u TWD
NT$0.00000044787375
1 NUTX Chain(NUTX) u AED
د.إ0.00000005345355
1 NUTX Chain(NUTX) u CHF
Fr0.000000011652
1 NUTX Chain(NUTX) u HKD
HK$0.000000113607
1 NUTX Chain(NUTX) u AMD
֏0.00000557184075
1 NUTX Chain(NUTX) u MAD
.د.م0.0000001316676
1 NUTX Chain(NUTX) u MXN
$0.0000002726568
1 NUTX Chain(NUTX) u SAR
ريال0.00000005461875
1 NUTX Chain(NUTX) u PLN
0.0000000533079
1 NUTX Chain(NUTX) u RON
лв0.0000000635034
1 NUTX Chain(NUTX) u SEK
kr0.00000013763925
1 NUTX Chain(NUTX) u BGN
лв0.0000000244692
1 NUTX Chain(NUTX) u HUF
Ft0.0000049506435
1 NUTX Chain(NUTX) u CZK
0.0000003061563
1 NUTX Chain(NUTX) u KWD
د.ك0.000000004442325
1 NUTX Chain(NUTX) u ILS
0.0000000492297
1 NUTX Chain(NUTX) u AOA
Kz0.00001332566415
1 NUTX Chain(NUTX) u BHD
.د.ب0.00000000547644
1 NUTX Chain(NUTX) u BMD
$0.000000014565
1 NUTX Chain(NUTX) u DKK
kr0.00000009336165
1 NUTX Chain(NUTX) u HNL
L0.00000038378775
1 NUTX Chain(NUTX) u MUR
0.00000066780525
1 NUTX Chain(NUTX) u NAD
$0.00000025794615
1 NUTX Chain(NUTX) u NOK
kr0.00000014608695
1 NUTX Chain(NUTX) u NZD
$0.0000000247605
1 NUTX Chain(NUTX) u PAB
B/.0.000000014565
1 NUTX Chain(NUTX) u PGK
K0.00000006102735
1 NUTX Chain(NUTX) u QAR
ر.ق0.0000000530166
1 NUTX Chain(NUTX) u RSD
дин.0.00000146625855

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NUTX Chain

Koliko NUTX Chain (NUTX) vrijedi danas?
Cijena NUTX uživo u USD je 0.000000014565 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NUTX u USD?
Trenutačna cijena NUTX u USD je $ 0.000000014565. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NUTX Chain?
Tržišna kapitalizacija za NUTX je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NUTX?
Količina u optjecaju za NUTX je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NUTX?
NUTX je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NUTX?
NUTX je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za NUTX?
24-satni obujam trgovanja za NUTX je $ 148.46K USD.
Hoće li NUTX još narasti ove godine?
NUTX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NUTX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:03:59 (UTC+8)

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

