Više o NST

NST Informacije o cijeni

NST Bijela knjiga

NST Službena web stranica

NST Tokenomija

NST Prognoza cijena

NST Povijest

Vodič za kupnju NST

Konverter NST u fiducijarnu valutu

NST Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Ninja Squad Token Logotip

Ninja Squad Token Cijena(NST)

1 NST u USD cijena uživo:

$3.229
$3.229$3.229
-3.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ninja Squad Token (NST)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:11:54 (UTC+8)

Ninja Squad Token (NST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 3.224
$ 3.224$ 3.224
24-satna najniža cijena
$ 3.515
$ 3.515$ 3.515
24-satna najviša cijena

$ 3.224
$ 3.224$ 3.224

$ 3.515
$ 3.515$ 3.515

$ 8.523302329087459
$ 8.523302329087459$ 8.523302329087459

$ 0.07183488544969323
$ 0.07183488544969323$ 0.07183488544969323

+0.12%

-3.20%

-13.55%

-13.55%

Ninja Squad Token (NST) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.229. Tijekom protekla 24 sata, NSTtrgovalo je između najniže cijene $ 3.224 i najviše cijene $ 3.515, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NST je $ 8.523302329087459, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07183488544969323.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NST se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -3.20% u posljednjih 24 sata i -13.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ninja Squad Token (NST)

No.3913

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 132.70K
$ 132.70K$ 132.70K

$ 32.29M
$ 32.29M$ 32.29M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ninja Squad Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 132.70K. Količina u optjecaju NST je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.29M.

Ninja Squad Token (NST) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ninja Squad Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.10674-3.20%
30 dana$ +0.389+13.69%
60 dana$ +0.661+25.73%
90 dana$ +0.343+11.88%
Ninja Squad Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NST od $ -0.10674 (-3.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ninja Squad Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.389 (+13.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ninja Squad Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NST od $ +0.661 (+25.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ninja Squad Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.343 (+11.88%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ninja Squad Token (NST)?

Pogledajte Ninja Squad Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ninja Squad Token (NST)

Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem.

Ninja Squad Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ninja Squad Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NST dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ninja Squad Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ninja Squad Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ninja Squad Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ninja Squad Token (NST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ninja Squad Token (NST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ninja Squad Token.

Provjerite Ninja Squad Token predviđanje cijene sada!

Ninja Squad Token (NST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ninja Squad Token (NST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ninja Squad Token (NST)

Tražiš kako kupiti Ninja Squad Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ninja Squad Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NST u lokalnim valutama

1 Ninja Squad Token(NST) u VND
84,971.135
1 Ninja Squad Token(NST) u AUD
A$4.90808
1 Ninja Squad Token(NST) u GBP
2.35717
1 Ninja Squad Token(NST) u EUR
2.74465
1 Ninja Squad Token(NST) u USD
$3.229
1 Ninja Squad Token(NST) u MYR
RM13.62638
1 Ninja Squad Token(NST) u TRY
132.87335
1 Ninja Squad Token(NST) u JPY
¥474.663
1 Ninja Squad Token(NST) u ARS
ARS$4,447.65689
1 Ninja Squad Token(NST) u RUB
260.16053
1 Ninja Squad Token(NST) u INR
284.53948
1 Ninja Squad Token(NST) u IDR
Rp52,934.41776
1 Ninja Squad Token(NST) u KRW
4,497.18975
1 Ninja Squad Token(NST) u PHP
184.79567
1 Ninja Squad Token(NST) u EGP
￡E.156.70337
1 Ninja Squad Token(NST) u BRL
R$17.53347
1 Ninja Squad Token(NST) u CAD
C$4.42373
1 Ninja Squad Token(NST) u BDT
393.13075
1 Ninja Squad Token(NST) u NGN
4,952.44646
1 Ninja Squad Token(NST) u COP
$12,967.85774
1 Ninja Squad Token(NST) u ZAR
R.56.86269
1 Ninja Squad Token(NST) u UAH
133.84205
1 Ninja Squad Token(NST) u VES
Bs471.434
1 Ninja Squad Token(NST) u CLP
$3,125.672
1 Ninja Squad Token(NST) u PKR
Rs916.51936
1 Ninja Squad Token(NST) u KZT
1,741.62573
1 Ninja Squad Token(NST) u THB
฿104.16754
1 Ninja Squad Token(NST) u TWD
NT$98.96885
1 Ninja Squad Token(NST) u AED
د.إ11.85043
1 Ninja Squad Token(NST) u CHF
Fr2.5832
1 Ninja Squad Token(NST) u HKD
HK$25.15391
1 Ninja Squad Token(NST) u AMD
֏1,235.25395
1 Ninja Squad Token(NST) u MAD
.د.م29.061
1 Ninja Squad Token(NST) u MXN
$60.22085
1 Ninja Squad Token(NST) u SAR
ريال12.10875
1 Ninja Squad Token(NST) u PLN
11.75356
1 Ninja Squad Token(NST) u RON
лв13.98157
1 Ninja Squad Token(NST) u SEK
kr30.32031
1 Ninja Squad Token(NST) u BGN
лв5.39243
1 Ninja Squad Token(NST) u HUF
Ft1,090.49788
1 Ninja Squad Token(NST) u CZK
67.35694
1 Ninja Squad Token(NST) u KWD
د.ك0.984845
1 Ninja Squad Token(NST) u ILS
10.81715
1 Ninja Squad Token(NST) u AOA
Kz2,943.45953
1 Ninja Squad Token(NST) u BHD
.د.ب1.217333
1 Ninja Squad Token(NST) u BMD
$3.229
1 Ninja Squad Token(NST) u DKK
kr20.56873
1 Ninja Squad Token(NST) u HNL
L84.63209
1 Ninja Squad Token(NST) u MUR
147.8882
1 Ninja Squad Token(NST) u NAD
$56.8304
1 Ninja Squad Token(NST) u NOK
kr32.25771
1 Ninja Squad Token(NST) u NZD
$5.45701
1 Ninja Squad Token(NST) u PAB
B/.3.229
1 Ninja Squad Token(NST) u PGK
K13.65867
1 Ninja Squad Token(NST) u QAR
ر.ق11.78585
1 Ninja Squad Token(NST) u RSD
дин.323.28748

Ninja Squad Token Resurs

Za dublje razumijevanje Ninja Squad Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ninja Squad Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ninja Squad Token

Koliko Ninja Squad Token (NST) vrijedi danas?
Cijena NST uživo u USD je 3.229 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NST u USD?
Trenutačna cijena NST u USD je $ 3.229. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ninja Squad Token?
Tržišna kapitalizacija za NST je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NST?
Količina u optjecaju za NST je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NST?
NST je postigao ATH cijenu od 8.523302329087459 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NST?
NST je vidio ATL cijenu od 0.07183488544969323 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NST?
24-satni obujam trgovanja za NST je $ 132.70K USD.
Hoće li NST još narasti ove godine?
NST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:11:54 (UTC+8)

Ninja Squad Token (NST) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NST u USD kalkulator

Iznos

NST
NST
USD
USD

1 NST = 3.229 USD

Trgujte NST

NSTUSDT
$3.229
$3.229$3.229
-3.17%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine