Nosana (NOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nosana (NOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nosana (NOS) Informacije The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects. Službena web stranica: https://nosana.io Bijela knjiga: https://docs.nosana.io Istraživač blokova: https://solscan.io/token/nosXBVoaCTtYdLvKY6Csb4AC8JCdQKKAaWYtx2ZMoo7 Kupi NOS odmah!

Nosana (NOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nosana (NOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.33M $ 21.33M $ 21.33M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 48.20M $ 48.20M $ 48.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 44.26M $ 44.26M $ 44.26M Povijesni maksimum: $ 7.9474 $ 7.9474 $ 7.9474 Povijesni minimum: $ 0.010607735410320299 $ 0.010607735410320299 $ 0.010607735410320299 Trenutna cijena: $ 0.44255 $ 0.44255 $ 0.44255 Saznajte više o cijeni Nosana (NOS)

Nosana (NOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nosana (NOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NOS tokena, istražite NOS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NOS Jeste li zainteresirani za dodavanje Nosana (NOS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NOS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NOS na MEXC-u odmah!

Nosana (NOS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NOS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NOS povijest cijena odmah!

NOS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NOS? Naša NOS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NOS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!