NODE Cijena(NODE)

1 NODE u USD cijena uživo:

$0.10554
$0.10554
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NODE (NODE)
NODE (NODE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.09981
24-satna najniža cijena
$ 0.10906
24-satna najviša cijena

$ 0.09981
$ 0.10906
$ 0.12091896440563082
$ 0.036237660518626376
-0.31%

0.00%

-2.61%

-2.61%

NODE (NODE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.10564. Tijekom protekla 24 sata, NODEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.09981 i najviše cijene $ 0.10906, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NODE je $ 0.12091896440563082, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.036237660518626376.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NODE se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -2.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NODE (NODE)

No.1018

$ 14.09M
$ 5.08M
$ 105.64M
133.39M
1,000,000,000
658,468,718
13.33%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija NODE je $ 14.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.08M. Količina u optjecaju NODE je 133.39M, s ukupnom količinom od 658468718. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.64M.

NODE (NODE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NODE za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ +0.01922+22.24%
60 dana$ +0.06462+157.53%
90 dana$ +0.08364+380.18%
NODE promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NODE od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NODE 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01922 (+22.24%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NODE 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NODE od $ +0.06462 (+157.53%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NODE 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.08364 (+380.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NODE (NODE)?

Pogledajte NODE stranicu Povijest cijena sada.

Što je NODE (NODE)

NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network.

NODE dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NODE ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NODE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NODE na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NODE učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NODE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NODE (NODE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NODE (NODE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NODE.

Provjerite NODE predviđanje cijene sada!

NODE (NODE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NODE (NODE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NODE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NODE (NODE)

Tražiš kako kupiti NODE? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NODE na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NODE u lokalnim valutama

1 NODE(NODE) u VND
2,779.9166
1 NODE(NODE) u AUD
A$0.1616292
1 NODE(NODE) u GBP
0.0781736
1 NODE(NODE) u EUR
0.089794
1 NODE(NODE) u USD
$0.10564
1 NODE(NODE) u MYR
RM0.4468572
1 NODE(NODE) u TRY
4.3481424
1 NODE(NODE) u JPY
¥15.63472
1 NODE(NODE) u ARS
ARS$143.5320116
1 NODE(NODE) u RUB
8.5082456
1 NODE(NODE) u INR
9.2994892
1 NODE(NODE) u IDR
Rp1,731.8030016
1 NODE(NODE) u KRW
147.336108
1 NODE(NODE) u PHP
6.0743
1 NODE(NODE) u EGP
￡E.5.1256528
1 NODE(NODE) u BRL
R$0.5767944
1 NODE(NODE) u CAD
C$0.1447268
1 NODE(NODE) u BDT
12.8479368
1 NODE(NODE) u NGN
162.5229144
1 NODE(NODE) u COP
$424.2565784
1 NODE(NODE) u ZAR
R.1.8687716
1 NODE(NODE) u UAH
4.368214
1 NODE(NODE) u VES
Bs15.74036
1 NODE(NODE) u CLP
$102.78772
1 NODE(NODE) u PKR
Rs29.8918944
1 NODE(NODE) u KZT
57.040318
1 NODE(NODE) u THB
฿3.4185104
1 NODE(NODE) u TWD
NT$3.2494864
1 NODE(NODE) u AED
د.إ0.3876988
1 NODE(NODE) u CHF
Fr0.084512
1 NODE(NODE) u HKD
HK$0.823992
1 NODE(NODE) u AMD
֏40.412582
1 NODE(NODE) u MAD
.د.م0.9549856
1 NODE(NODE) u MXN
$1.9796936
1 NODE(NODE) u SAR
ريال0.39615
1 NODE(NODE) u PLN
0.3866424
1 NODE(NODE) u RON
лв0.4605904
1 NODE(NODE) u SEK
kr0.9993544
1 NODE(NODE) u BGN
лв0.1774752
1 NODE(NODE) u HUF
Ft35.9313332
1 NODE(NODE) u CZK
2.223722
1 NODE(NODE) u KWD
د.ك0.0322202
1 NODE(NODE) u ILS
0.3570632
1 NODE(NODE) u AOA
Kz96.6510924
1 NODE(NODE) u BHD
.د.ب0.03972064
1 NODE(NODE) u BMD
$0.10564
1 NODE(NODE) u DKK
kr0.6771524
1 NODE(NODE) u HNL
L2.783614
1 NODE(NODE) u MUR
4.843594
1 NODE(NODE) u NAD
$1.8708844
1 NODE(NODE) u NOK
kr1.0595692
1 NODE(NODE) u NZD
$0.179588
1 NODE(NODE) u PAB
B/.0.10564
1 NODE(NODE) u PGK
K0.4426316
1 NODE(NODE) u QAR
ر.ق0.3845296
1 NODE(NODE) u RSD
дин.10.6421736

NODE Resurs

Za dublje razumijevanje NODE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena NODE web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NODE

Koliko NODE (NODE) vrijedi danas?
Cijena NODE uživo u USD je 0.10564 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NODE u USD?
Trenutačna cijena NODE u USD je $ 0.10564. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NODE?
Tržišna kapitalizacija za NODE je $ 14.09M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NODE?
Količina u optjecaju za NODE je 133.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NODE?
NODE je postigao ATH cijenu od 0.12091896440563082 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NODE?
NODE je vidio ATL cijenu od 0.036237660518626376 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NODE?
24-satni obujam trgovanja za NODE je $ 5.08M USD.
Hoće li NODE još narasti ove godine?
NODE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NODE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
NODE (NODE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NODE u USD kalkulator

Iznos

NODE
NODE
USD
USD

1 NODE = 0.10564 USD

Trgujte NODE

NODEUSDC
$0.10536
$0.10536$0.10536
-0.38%
NODEUSDT
$0.10554
$0.10554$0.10554
0.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine