NetVRk (NETVR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NetVRk (NETVR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NetVRk (NETVR) Informacije $NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR. Službena web stranica: https://netvrk.co Bijela knjiga: https://docs.netvrk.co Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x52498F8d9791736f1D6398fE95ba3BD868114d10 Kupi NETVR odmah!

NetVRk (NETVR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NetVRk (NETVR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Povijesni maksimum: $ 0.3482 $ 0.3482 $ 0.3482 Povijesni minimum: $ 0.013793260300283603 $ 0.013793260300283603 $ 0.013793260300283603 Trenutna cijena: $ 0.0178 $ 0.0178 $ 0.0178 Saznajte više o cijeni NetVRk (NETVR)

NetVRk (NETVR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NetVRk (NETVR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NETVR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NETVR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NETVR tokena, istražite NETVR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NETVR Jeste li zainteresirani za dodavanje NetVRk (NETVR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NETVR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NETVR na MEXC-u odmah!

NetVRk (NETVR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NETVR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NETVR povijest cijena odmah!

NETVR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NETVR? Naša NETVR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NETVR predviđanje cijene tokena odmah!

