Kingaru (KRU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kingaru (KRU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kingaru (KRU) Informacije Kingaru is a highly scalable, fast, secure blockchain that enables developers to build decentralized E-Commerce applications that blend AI, cloud computing and blockchain technology. Službena web stranica: https://kingaru.com/ Bijela knjiga: https://kingaru.com/wp-content/uploads/2022/10/May-2022-Kingaru-Whitepaper-v.1.1.docx.pdf Istraživač blokova: https://scan.kingaru.com/ Kupi KRU odmah!

Kingaru (KRU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kingaru (KRU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Povijesni maksimum: $ 0.47 $ 0.47 $ 0.47 Povijesni minimum: $ 0.000244590678953946 $ 0.000244590678953946 $ 0.000244590678953946 Trenutna cijena: $ 0.001503 $ 0.001503 $ 0.001503 Saznajte više o cijeni Kingaru (KRU)

Kingaru (KRU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kingaru (KRU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KRU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KRU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KRU tokena, istražite KRU cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KRU Jeste li zainteresirani za dodavanje Kingaru (KRU) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KRU, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KRU na MEXC-u odmah!

Kingaru (KRU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KRU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KRU povijest cijena odmah!

KRU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KRU? Naša KRU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KRU predviđanje cijene tokena odmah!

