NetVRk (NETVR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01651. Tijekom protekla 24 sata, NETVRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01651 i najviše cijene $ 0.0186, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NETVR je $ 7.427294099212999, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.013793260300283603.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NETVR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +8.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu NetVRk (NETVR)
$ 1.65M
$ 360.91
$ 1.65M
100.00M
100,000,000
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija NetVRk je $ 1.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 360.91. Količina u optjecaju NETVR je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.65M.
NetVRk (NETVR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena NetVRk za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.00782
-32.15%
60 dana
$ -0.01508
-47.74%
90 dana
$ -0.02303
-58.25%
NetVRk promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NETVR od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
NetVRk 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00782 (-32.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
NetVRk 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NETVR od $ -0.01508 (-47.74%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
NetVRk 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02303 (-58.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NetVRk (NETVR)?
$NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR.
NetVRk dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NetVRk ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti NETVR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o NetVRk na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NetVRk učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
