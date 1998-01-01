Mysterium (MYST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mysterium (MYST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mysterium (MYST) Informacije Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux. Službena web stranica: https://mysterium.network/ Bijela knjiga: https://mysterium.network/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4Cf89ca06ad997bC732Dc876ed2A7F26a9E7f361 Kupi MYST odmah!

Mysterium (MYST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mysterium (MYST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Ukupna količina: $ 32.43M $ 32.43M $ 32.43M Količina u optjecaju: $ 20.03M $ 20.03M $ 20.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.48M $ 6.48M $ 6.48M Povijesni maksimum: $ 0.4769 $ 0.4769 $ 0.4769 Povijesni minimum: $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 Trenutna cijena: $ 0.1998 $ 0.1998 $ 0.1998 Saznajte više o cijeni Mysterium (MYST)

Mysterium (MYST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mysterium (MYST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MYST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MYST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MYST tokena, istražite MYST cijenu tokena uživo!

