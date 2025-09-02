Više o MYST

Mysterium Logotip

Mysterium Cijena(MYST)

1 MYST u USD cijena uživo:

$0.2075
$0.2075$0.2075
+3.28%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mysterium (MYST)
Mysterium (MYST) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.198
$ 0.198
$ 0.198$ 0.198
24-satna najniža cijena
$ 0.2088
$ 0.2088$ 0.2088
24-satna najviša cijena

$ 0.198
$ 0.198$ 0.198

$ 0.2088
$ 0.2088$ 0.2088

$ 5.648429870605469
$ 5.648429870605469$ 5.648429870605469

$ 0.0195606770677
$ 0.0195606770677$ 0.0195606770677

+1.36%

+3.28%

+6.41%

+6.41%

Mysterium (MYST) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2073. Tijekom protekla 24 sata, MYSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.198 i najviše cijene $ 0.2088, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MYST je $ 5.648429870605469, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0195606770677.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MYST se promijenio za +1.36% u posljednjih sat vremena, +3.28% u posljednjih 24 sata i +6.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mysterium (MYST)

No.1501

$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M

$ 60.08K
$ 60.08K$ 60.08K

$ 6.72M
$ 6.72M$ 6.72M

20.03M
20.03M 20.03M

32,433,365
32,433,365 32,433,365

32,433,365
32,433,365 32,433,365

61.76%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mysterium je $ 4.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.08K. Količina u optjecaju MYST je 20.03M, s ukupnom količinom od 32433365. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.72M.

Mysterium (MYST) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Mysterium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00659+3.28%
30 dana$ -0.0134-6.08%
60 dana$ -0.0227-9.87%
90 dana$ -0.0262-11.23%
Mysterium promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MYST od $ +0.00659 (+3.28%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Mysterium 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0134 (-6.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Mysterium 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MYST od $ -0.0227 (-9.87%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Mysterium 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0262 (-11.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Mysterium (MYST)?

Pogledajte Mysterium stranicu Povijest cijena sada.

Što je Mysterium (MYST)

Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux.

Mysterium dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Mysterium ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MYST dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Mysterium na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Mysterium učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Mysterium Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mysterium (MYST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mysterium (MYST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mysterium.

Provjerite Mysterium predviđanje cijene sada!

Mysterium (MYST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mysterium (MYST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MYST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Mysterium (MYST)

Tražiš kako kupiti Mysterium? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Mysterium na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MYST u lokalnim valutama

1 Mysterium(MYST) u VND
5,455.0995
1 Mysterium(MYST) u AUD
A$0.315096
1 Mysterium(MYST) u GBP
0.151329
1 Mysterium(MYST) u EUR
0.176205
1 Mysterium(MYST) u USD
$0.2073
1 Mysterium(MYST) u MYR
RM0.874806
1 Mysterium(MYST) u TRY
8.524176
1 Mysterium(MYST) u JPY
¥30.4731
1 Mysterium(MYST) u ARS
ARS$285.537093
1 Mysterium(MYST) u RUB
16.702161
1 Mysterium(MYST) u INR
18.240327
1 Mysterium(MYST) u IDR
Rp3,398.360112
1 Mysterium(MYST) u KRW
288.717075
1 Mysterium(MYST) u PHP
11.840976
1 Mysterium(MYST) u EGP
￡E.10.060269
1 Mysterium(MYST) u BRL
R$1.125639
1 Mysterium(MYST) u CAD
C$0.284001
1 Mysterium(MYST) u BDT
25.193169
1 Mysterium(MYST) u NGN
317.457147
1 Mysterium(MYST) u COP
$832.529238
1 Mysterium(MYST) u ZAR
R.3.64848
1 Mysterium(MYST) u UAH
8.576001
1 Mysterium(MYST) u VES
Bs30.2658
1 Mysterium(MYST) u CLP
$201.081
1 Mysterium(MYST) u PKR
Rs58.740528
1 Mysterium(MYST) u KZT
111.570933
1 Mysterium(MYST) u THB
฿6.69579
1 Mysterium(MYST) u TWD
NT$6.347526
1 Mysterium(MYST) u AED
د.إ0.760791
1 Mysterium(MYST) u CHF
Fr0.16584
1 Mysterium(MYST) u HKD
HK$1.614867
1 Mysterium(MYST) u AMD
֏79.242498
1 Mysterium(MYST) u MAD
.د.م1.861554
1 Mysterium(MYST) u MXN
$3.864072
1 Mysterium(MYST) u SAR
ريال0.777375
1 Mysterium(MYST) u PLN
0.752499
1 Mysterium(MYST) u RON
лв0.897609
1 Mysterium(MYST) u SEK
kr1.946547
1 Mysterium(MYST) u BGN
лв0.344118
1 Mysterium(MYST) u HUF
Ft69.938874
1 Mysterium(MYST) u CZK
4.322205
1 Mysterium(MYST) u KWD
د.ك0.0632265
1 Mysterium(MYST) u ILS
0.694455
1 Mysterium(MYST) u AOA
Kz188.968461
1 Mysterium(MYST) u BHD
.د.ب0.0779448
1 Mysterium(MYST) u BMD
$0.2073
1 Mysterium(MYST) u DKK
kr1.320501
1 Mysterium(MYST) u HNL
L5.422968
1 Mysterium(MYST) u MUR
9.49434
1 Mysterium(MYST) u NAD
$3.640188
1 Mysterium(MYST) u NOK
kr2.070927
1 Mysterium(MYST) u NZD
$0.350337
1 Mysterium(MYST) u PAB
B/.0.2073
1 Mysterium(MYST) u PGK
K0.876879
1 Mysterium(MYST) u QAR
ر.ق0.754572
1 Mysterium(MYST) u RSD
дин.20.740365

Mysterium Resurs

Za dublje razumijevanje Mysterium, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Mysterium web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mysterium

Koliko Mysterium (MYST) vrijedi danas?
Cijena MYST uživo u USD je 0.2073 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MYST u USD?
Trenutačna cijena MYST u USD je $ 0.2073. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mysterium?
Tržišna kapitalizacija za MYST je $ 4.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MYST?
Količina u optjecaju za MYST je 20.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MYST?
MYST je postigao ATH cijenu od 5.648429870605469 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MYST?
MYST je vidio ATL cijenu od 0.0195606770677 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MYST?
24-satni obujam trgovanja za MYST je $ 60.08K USD.
Hoće li MYST još narasti ove godine?
MYST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MYST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Mysterium (MYST) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

MYST u USD kalkulator

Iznos

MYST
MYST
USD
USD

1 MYST = 0.2073 USD

Trgujte MYST

MYSTUSDT
$0.2075
$0.2075$0.2075
+3.28%

