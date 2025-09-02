Mysterium (MYST) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2073. Tijekom protekla 24 sata, MYSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.198 i najviše cijene $ 0.2088, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MYST je $ 5.648429870605469, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0195606770677.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MYST se promijenio za +1.36% u posljednjih sat vremena, +3.28% u posljednjih 24 sata i +6.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Mysterium (MYST)
$ 4.15M
$ 60.08K
$ 6.72M
20.03M
32,433,365
32,433,365
Trenutačna tržišna kapitalizacija Mysterium je $ 4.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.08K. Količina u optjecaju MYST je 20.03M, s ukupnom količinom od 32433365. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.72M.
Mysterium (MYST) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Mysterium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00659
+3.28%
30 dana
$ -0.0134
-6.08%
60 dana
$ -0.0227
-9.87%
90 dana
$ -0.0262
-11.23%
Mysterium promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MYST od $ +0.00659 (+3.28%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Mysterium 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0134 (-6.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Mysterium 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MYST od $ -0.0227 (-9.87%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Mysterium 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0262 (-11.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Mysterium (MYST)?
Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux.
