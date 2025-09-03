Andre Cronje index (MX09) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
--
----
24-satna najniža cijena
--
----
24-satna najviša cijena
--
----
--
----
--
----
--
----
--
--
--
--
Andre Cronje index (MX09) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MX09trgovalo je između najniže cijene -- i najviše cijene --, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MX09 je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MX09 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Andre Cronje index (MX09)
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
Trenutačna tržišna kapitalizacija Andre Cronje index je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MX09 je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.
Andre Cronje index (MX09) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Andre Cronje index za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
No Data
Andre Cronje index promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MX09 od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Andre Cronje index 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za -- (--), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Andre Cronje index 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MX09 od -- (--), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Andre Cronje index 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za -- (--), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Što je Andre Cronje index (MX09)
Andre Cronje index dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Andre Cronje index ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MX09 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Andre Cronje index na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Andre Cronje index učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Andre Cronje index Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Andre Cronje index (MX09) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Andre Cronje index (MX09) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Andre Cronje index.
Razumijevanje tokenomike Andre Cronje index (MX09) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MX09 opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Andre Cronje index (MX09)
Tražiš kako kupiti Andre Cronje index? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Andre Cronje index na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
MX09 u lokalnim valutama
1 Andre Cronje index(MX09) u VND
₫--
1 Andre Cronje index(MX09) u AUD
A$--
1 Andre Cronje index(MX09) u GBP
￡--
1 Andre Cronje index(MX09) u EUR
€--
1 Andre Cronje index(MX09) u USD
$--
1 Andre Cronje index(MX09) u MYR
RM--
1 Andre Cronje index(MX09) u TRY
₺--
1 Andre Cronje index(MX09) u JPY
¥--
1 Andre Cronje index(MX09) u ARS
ARS$--
1 Andre Cronje index(MX09) u RUB
₽--
1 Andre Cronje index(MX09) u INR
₹--
1 Andre Cronje index(MX09) u IDR
Rp--
1 Andre Cronje index(MX09) u KRW
₩--
1 Andre Cronje index(MX09) u PHP
₱--
1 Andre Cronje index(MX09) u EGP
￡E.--
1 Andre Cronje index(MX09) u BRL
R$--
1 Andre Cronje index(MX09) u CAD
C$--
1 Andre Cronje index(MX09) u BDT
৳--
1 Andre Cronje index(MX09) u NGN
₦--
1 Andre Cronje index(MX09) u COP
$--
1 Andre Cronje index(MX09) u ZAR
R.--
1 Andre Cronje index(MX09) u UAH
₴--
1 Andre Cronje index(MX09) u VES
Bs--
1 Andre Cronje index(MX09) u CLP
$--
1 Andre Cronje index(MX09) u PKR
Rs--
1 Andre Cronje index(MX09) u KZT
₸--
1 Andre Cronje index(MX09) u THB
฿--
1 Andre Cronje index(MX09) u TWD
NT$--
1 Andre Cronje index(MX09) u AED
د.إ--
1 Andre Cronje index(MX09) u CHF
Fr--
1 Andre Cronje index(MX09) u HKD
HK$--
1 Andre Cronje index(MX09) u AMD
֏--
1 Andre Cronje index(MX09) u MAD
.د.م--
1 Andre Cronje index(MX09) u MXN
$--
1 Andre Cronje index(MX09) u SAR
ريال--
1 Andre Cronje index(MX09) u PLN
zł--
1 Andre Cronje index(MX09) u RON
лв--
1 Andre Cronje index(MX09) u SEK
kr--
1 Andre Cronje index(MX09) u BGN
лв--
1 Andre Cronje index(MX09) u HUF
Ft--
1 Andre Cronje index(MX09) u CZK
Kč--
1 Andre Cronje index(MX09) u KWD
د.ك--
1 Andre Cronje index(MX09) u ILS
₪--
1 Andre Cronje index(MX09) u AOA
Kz--
1 Andre Cronje index(MX09) u BHD
.د.ب--
1 Andre Cronje index(MX09) u BMD
$--
1 Andre Cronje index(MX09) u DKK
kr--
1 Andre Cronje index(MX09) u HNL
L--
1 Andre Cronje index(MX09) u MUR
₨--
1 Andre Cronje index(MX09) u NAD
$--
1 Andre Cronje index(MX09) u NOK
kr--
1 Andre Cronje index(MX09) u NZD
$--
1 Andre Cronje index(MX09) u PAB
B/.--
1 Andre Cronje index(MX09) u PGK
K--
1 Andre Cronje index(MX09) u QAR
ر.ق--
1 Andre Cronje index(MX09) u RSD
дин.--
Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Andre Cronje index
Koliko Andre Cronje index (MX09) vrijedi danas?
Cijena MX09 uživo u USD je -- USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MX09 u USD?
Trenutačna cijena MX09 u USD je --. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Andre Cronje index?
Tržišna kapitalizacija za MX09 je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MX09?
Količina u optjecaju za MX09 je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MX09?
MX09 je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MX09?
MX09 je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za MX09?
24-satni obujam trgovanja za MX09 je -- USD.
Hoće li MX09 još narasti ove godine?
MX09 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MX09 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 09:32:42 (UTC+8)
Andre Cronje index (MX09) Važna ažuriranja industrije
Vrijeme (UTC+8)
Vrsta
Informacije
09-02 19:30:00
Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00
Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00
Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00
Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00
Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00
Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.
MX09 u USD kalkulator
Iznos
MX09
USD
1 MX09 = -- USD
Pridruži se MEXC platformi danas
-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine, -- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine