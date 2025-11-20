MTC Cijena danas

Trenutačna cijena MTC (MTC) danas je $ 0.01617, s promjenom od 1.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MTC u USD je $ 0.01617 po MTC.

MTC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- MTC. Tijekom posljednja 24 sata, MTC trgovao je između $ 0.01573 (niska) i $ 0.01694 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, MTC se kretao -0.62% u posljednjem satu i -1.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 39.93K.

Informacije o tržištu MTC (MTC)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 39.93K$ 39.93K $ 39.93K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.34M$ 32.34M $ 32.34M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Javni blockchain METACOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija MTC je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 39.93K. Količina u optjecaju MTC je --, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.34M.