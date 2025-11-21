MTC (MTC) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte MTC predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će MTC rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za MTC
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene MTC
$0.01569
-1.93%
USD
Stvarno
Predviđanje
MTC Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

MTC (MTC) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, MTC bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.01569 u 2025.

MTC (MTC) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, MTC bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.016474 u 2026.

MTC (MTC) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za MTC je $ 0.017298 sa stopom rasta od 10.25%.

MTC (MTC) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za MTC je $ 0.018163 sa stopom rasta od 15.76%.

MTC (MTC) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MTC u 2029. je $ 0.019071 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

MTC (MTC) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MTC u 2030. je $ 0.020024 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

MTC (MTC) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena MTC mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.032618.

MTC (MTC) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena MTC mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.053131.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.01569
    0.00%
  • 2026
    $ 0.016474
    5.00%
  • 2027
    $ 0.017298
    10.25%
  • 2028
    $ 0.018163
    15.76%
  • 2029
    $ 0.019071
    21.55%
  • 2030
    $ 0.020024
    27.63%
  • 2031
    $ 0.021026
    34.01%
  • 2032
    $ 0.022077
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.023181
    47.75%
  • 2034
    $ 0.024340
    55.13%
  • 2035
    $ 0.025557
    62.89%
  • 2036
    $ 0.026835
    71.03%
  • 2037
    $ 0.028176
    79.59%
  • 2038
    $ 0.029585
    88.56%
  • 2039
    $ 0.031065
    97.99%
  • 2040
    $ 0.032618
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene MTC za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.01569
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.015692
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.015705
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.015754
    0.41%
Predviđanje cijene MTC (MTC) za danas

Predviđena cijene MTC dana November 21, 2025(Danas), je $0.01569. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene MTC (MTC) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene MTC, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.015692. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene MTC (MTC) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za MTC, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.015705. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene MTC (MTC) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena MTC iznosi $0.015754. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena MTC

$ 0.01569
-1.93%

--
----

--
----

$ 38.25K
--

Najnovija MTC cijena iznosi $ 0.01569. Ima 24-satnu promjenu od -1.93%, s 24-satnim obujmom trgovanja od $ 38.25K.
Nadalje, količina u optjecaju za MTC iznosi --, a ukupna tržišna kapitalizacija --.

Kako kupiti MTC (MTC)

Pokušavate kupiti MTC? Sada možete kupiti MTC putem kreditne kartice, bankovnog prijenosa, P2P-a i mnogih drugih načina plaćanja. Naučite kako kupiti MTC i započnite s MEXC-om odmah!

Naučite kako kupiti MTC odmah

Povijesna cijena MTC

Prema posljednjim podacima prikupljenim na MTC stranici s cijenama uživo, trenutna cijena MTC je 0.01569USD. Količina u optjecaju MTC(MTC) je 0.00 MTC, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $--.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -0.02%
    $ -0.000370
    $ 0.01666
    $ 0.01557
  • 7 dana
    0.01%
    $ 0.000169
    $ 0.02083
    $ 0.01522
  • 30 dana
    0.27%
    $ 0.003289
    $ 0.02083
    $ 0.00865
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, MTC pokazao je kretanje cijene od $-0.000370, odražavajući promjenu vrijednosti od -0.02%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, MTC trgovan je po najvišoj cijeni od $0.02083 i najnižoj cijeni od $0.01522. Svjedočio je promjeni cijene od 0.01%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal MTC za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, MTC je doživio promjenu od 0.27%, odražavajući približno $0.003289 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene MTC.

Provjerite kompletnu MTC povijest cijena za detaljne trendove na MEXC-u

Pogledajte cijelu MTC povijest cijena

Kako radi modul za predviđanje cijene MTC (MTC)?

Modul za predviđanje cijene MTC je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene MTC na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za MTC tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu MTC, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu MTC. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost MTC.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah MTC kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal MTC.

Zašto je predviđanje cijena MTC važno?

Predviđanje cijene MTC ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u MTC sada?
Prema vašim predviđanjima, MTC će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za MTC sljedeći mjesec?
Prema MTC (MTC) alatu za predviđanje cijene, predviđena MTC cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 MTC u 2026. godini?
Cijena 1 MTC (MTC) danas iznosi $0.01569. Prema gore navedenom modulu predviđanja, MTC će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za MTC u 2027. godini?
Predviđa se da će MTC (MTC) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 MTC do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za MTC u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, MTC (MTC) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za MTC u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, MTC (MTC) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 MTC u 2030. godini?
Cijena 1 MTC (MTC) danas iznosi $0.01569. Prema gore navedenom modulu predviđanja, MTC će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je MTC predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će MTC (MTC) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 MTC do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.