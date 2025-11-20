MicroStrategy Cijena danas

Trenutačna cijena MicroStrategy (MSTRON) danas je $ 192.65, s promjenom od 1.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MSTRON u USD je $ 192.65 po MSTRON.

MicroStrategy trenutačno je na #2701 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 270.16K, s količinom u optjecaju od 1.40K MSTRON. Tijekom posljednja 24 sata, MSTRON trgovao je između $ 182.09 (niska) i $ 205.94 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 363.23027862767054, dok je rekordna najniža cijena bila $ 181.997695073596.

U kratkoročnim performansama, MSTRON se kretao -0.69% u posljednjem satu i -15.76% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 179.45K.

Informacije o tržištu MicroStrategy (MSTRON)

Poredak No.2701 Tržišna kapitalizacija $ 270.16K$ 270.16K $ 270.16K Obujam (24 sata) $ 179.45K$ 179.45K $ 179.45K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 270.16K$ 270.16K $ 270.16K Količina u optjecaju 1.40K 1.40K 1.40K Ukupna količina 1,402.31994779 1,402.31994779 1,402.31994779 Javni blockchain ETH

