MicroStrategy (MSTRON) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u MicroStrategy (MSTRON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:27:51 (UTC+8)
USD

MicroStrategy (MSTRON) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MicroStrategy (MSTRON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 248.49K
Ukupna količina:
$ 1.40K
Količina u optjecaju:
$ 1.40K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 248.49K
Povijesni maksimum:
$ 364.62
Povijesni minimum:
$ 181.997695073596
Trenutna cijena:
$ 177.2
MicroStrategy (MSTRON) Informacije

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Službena web stranica:
https://app.ondo.finance/assets/mstron
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xCabD955322dfbf94C084929ac5E9Eca3fEB5556F

MicroStrategy (MSTRON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike MicroStrategy (MSTRON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MSTRON tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MSTRON tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MSTRON tokena, istražite MSTRON cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MSTRON

Jeste li zainteresirani za dodavanje MicroStrategy (MSTRON) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MSTRON, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

MicroStrategy (MSTRON) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena MSTRON pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MSTRON Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MSTRON? Naša MSTRON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

