MSQUARE Logotip

MSQUARE Cijena(MSQ)

1 MSQ u USD cijena uživo:

$11.4
$11.4
+3.42%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MSQUARE (MSQ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:59:43 (UTC+8)

MSQUARE (MSQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 11
$ 11
24-satna najniža cijena
$ 13.199
$ 13.199
24-satna najviša cijena

$ 11
$ 11

$ 13.199
$ 13.199

$ 24.250265098224798
$ 24.250265098224798

$ 0.16930807804791836
$ 0.16930807804791836

+3.39%

+3.42%

-10.39%

-10.39%

MSQUARE (MSQ) cijena u stvarnom vremenu je $ 11.411. Tijekom protekla 24 sata, MSQtrgovalo je između najniže cijene $ 11 i najviše cijene $ 13.199, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MSQ je $ 24.250265098224798, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.16930807804791836.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MSQ se promijenio za +3.39% u posljednjih sat vremena, +3.42% u posljednjih 24 sata i -10.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MSQUARE (MSQ)

No.471

$ 68.35M
$ 68.35M

$ 55.82K
$ 55.82K

$ 295.73M
$ 295.73M

5.99M
5.99M

25,916,431
25,916,431

25,916,431
25,916,431

23.11%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija MSQUARE je $ 68.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.82K. Količina u optjecaju MSQ je 5.99M, s ukupnom količinom od 25916431. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 295.73M.

MSQUARE (MSQ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MSQUARE za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.37699+3.42%
30 dana$ -0.762-6.26%
60 dana$ -2.608-18.61%
90 dana$ -4.734-29.33%
MSQUARE promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MSQ od $ +0.37699 (+3.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MSQUARE 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.762 (-6.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MSQUARE 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MSQ od $ -2.608 (-18.61%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MSQUARE 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -4.734 (-29.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MSQUARE (MSQ)?

Pogledajte MSQUARE stranicu Povijest cijena sada.

Što je MSQUARE (MSQ)

MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform.

MSQUARE dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MSQUARE ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MSQ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MSQUARE na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MSQUARE učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MSQUARE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MSQUARE (MSQ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MSQUARE (MSQ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MSQUARE.

Provjerite MSQUARE predviđanje cijene sada!

MSQUARE (MSQ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MSQUARE (MSQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MSQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MSQUARE (MSQ)

Tražiš kako kupiti MSQUARE? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MSQUARE na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MSQ u lokalnim valutama

MSQUARE Resurs

Za dublje razumijevanje MSQUARE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena MSQUARE web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MSQUARE

Koliko MSQUARE (MSQ) vrijedi danas?
Cijena MSQ uživo u USD je 11.411 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MSQ u USD?
Trenutačna cijena MSQ u USD je $ 11.411. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MSQUARE?
Tržišna kapitalizacija za MSQ je $ 68.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MSQ?
Količina u optjecaju za MSQ je 5.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MSQ?
MSQ je postigao ATH cijenu od 24.250265098224798 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MSQ?
MSQ je vidio ATL cijenu od 0.16930807804791836 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MSQ?
24-satni obujam trgovanja za MSQ je $ 55.82K USD.
Hoće li MSQ još narasti ove godine?
MSQ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MSQ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:59:43 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$11.4
$11.4
