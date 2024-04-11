MSQ

MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform.

ImeMSQ

PoredakNo.700

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)21.20%

Količina u optjecaju5,990,103

Maksimalna količina25,916,431

Ukupna količina25,916,431

Stopa optjecaja0.2311%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena24.250265098224798,2025-05-26

Najniža cijena0.16930807804791836,2024-04-11

Javni blockchainMATIC

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

