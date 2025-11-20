Microsoft Cijena danas

Trenutačna cijena Microsoft (MSFTON) danas je $ 494.24, s promjenom od 1.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MSFTON u USD je $ 494.24 po MSFTON.

Microsoft trenutačno je na #1669 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2.46M, s količinom u optjecaju od 4.98K MSFTON. Tijekom posljednja 24 sata, MSFTON trgovao je između $ 483.24 (niska) i $ 495.86 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 554.1140723930895, dok je rekordna najniža cijena bila $ 482.90400555087064.

U kratkoročnim performansama, MSFTON se kretao +0.09% u posljednjem satu i -3.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.40K.

Informacije o tržištu Microsoft (MSFTON)

Poredak No.1669 Tržišna kapitalizacija $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Obujam (24 sata) $ 58.40K$ 58.40K $ 58.40K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Količina u optjecaju 4.98K 4.98K 4.98K Ukupna količina 4,978.39931212 4,978.39931212 4,978.39931212 Javni blockchain ETH

