Infiblue World Logotip

Infiblue World Cijena(MONIE)

1 MONIE u USD cijena uživo:

+0.04%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Infiblue World (MONIE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:11:06 (UTC+8)

Infiblue World (MONIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

0.00%

+0.04%

+7.29%

+7.29%

Infiblue World (MONIE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02206. Tijekom protekla 24 sata, MONIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02205 i najviše cijene $ 0.02206, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONIE je $ 1.3577267375665893, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00868728746424539.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONIE se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i +7.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infiblue World (MONIE)

No.7631

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infiblue World je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.51. Količina u optjecaju MONIE je 0.00, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.12M.

Infiblue World (MONIE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Infiblue World za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000088+0.04%
30 dana$ -0.00648-22.71%
60 dana$ -0.0125-36.17%
90 dana$ -0.01796-44.88%
Infiblue World promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MONIE od $ +0.0000088 (+0.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Infiblue World 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00648 (-22.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Infiblue World 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MONIE od $ -0.0125 (-36.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Infiblue World 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01796 (-44.88%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Infiblue World (MONIE)?

Pogledajte Infiblue World stranicu Povijest cijena sada.

Što je Infiblue World (MONIE)

Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.

Infiblue World dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Infiblue World ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MONIE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Infiblue World na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Infiblue World učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Infiblue World Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Infiblue World (MONIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Infiblue World (MONIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Infiblue World.

Provjerite Infiblue World predviđanje cijene sada!

Infiblue World (MONIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Infiblue World (MONIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MONIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Infiblue World (MONIE)

Tražiš kako kupiti Infiblue World? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Infiblue World na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MONIE u lokalnim valutama

1 Infiblue World(MONIE) u VND
580.5089
1 Infiblue World(MONIE) u AUD
A$0.0335312
1 Infiblue World(MONIE) u GBP
0.0161038
1 Infiblue World(MONIE) u EUR
0.018751
1 Infiblue World(MONIE) u USD
$0.02206
1 Infiblue World(MONIE) u MYR
RM0.0930932
1 Infiblue World(MONIE) u TRY
0.9071072
1 Infiblue World(MONIE) u JPY
¥3.24282
1 Infiblue World(MONIE) u ARS
ARS$30.3856646
1 Infiblue World(MONIE) u RUB
1.7773742
1 Infiblue World(MONIE) u INR
1.9410594
1 Infiblue World(MONIE) u IDR
Rp361.6392864
1 Infiblue World(MONIE) u KRW
30.724065
1 Infiblue World(MONIE) u PHP
1.2600672
1 Infiblue World(MONIE) u EGP
￡E.1.0705718
1 Infiblue World(MONIE) u BRL
R$0.1197858
1 Infiblue World(MONIE) u CAD
C$0.0302222
1 Infiblue World(MONIE) u BDT
2.6809518
1 Infiblue World(MONIE) u NGN
33.7824634
1 Infiblue World(MONIE) u COP
$88.5942836
1 Infiblue World(MONIE) u ZAR
R.0.388256
1 Infiblue World(MONIE) u UAH
0.9126222
1 Infiblue World(MONIE) u VES
Bs3.22076
1 Infiblue World(MONIE) u CLP
$21.3982
1 Infiblue World(MONIE) u PKR
Rs6.2509216
1 Infiblue World(MONIE) u KZT
11.8729126
1 Infiblue World(MONIE) u THB
฿0.712538
1 Infiblue World(MONIE) u TWD
NT$0.6754772
1 Infiblue World(MONIE) u AED
د.إ0.0809602
1 Infiblue World(MONIE) u CHF
Fr0.017648
1 Infiblue World(MONIE) u HKD
HK$0.1718474
1 Infiblue World(MONIE) u AMD
֏8.4326556
1 Infiblue World(MONIE) u MAD
.د.م0.1980988
1 Infiblue World(MONIE) u MXN
$0.4111984
1 Infiblue World(MONIE) u SAR
ريال0.082725
1 Infiblue World(MONIE) u PLN
0.0800778
1 Infiblue World(MONIE) u RON
лв0.0955198
1 Infiblue World(MONIE) u SEK
kr0.2071434
1 Infiblue World(MONIE) u BGN
лв0.0366196
1 Infiblue World(MONIE) u HUF
Ft7.4426028
1 Infiblue World(MONIE) u CZK
0.459951
1 Infiblue World(MONIE) u KWD
د.ك0.0067283
1 Infiblue World(MONIE) u ILS
0.073901
1 Infiblue World(MONIE) u AOA
Kz20.1092342
1 Infiblue World(MONIE) u BHD
.د.ب0.00829456
1 Infiblue World(MONIE) u BMD
$0.02206
1 Infiblue World(MONIE) u DKK
kr0.1405222
1 Infiblue World(MONIE) u HNL
L0.5770896
1 Infiblue World(MONIE) u MUR
1.010348
1 Infiblue World(MONIE) u NAD
$0.3873736
1 Infiblue World(MONIE) u NOK
kr0.2203794
1 Infiblue World(MONIE) u NZD
$0.0372814
1 Infiblue World(MONIE) u PAB
B/.0.02206
1 Infiblue World(MONIE) u PGK
K0.0933138
1 Infiblue World(MONIE) u QAR
ر.ق0.0802984
1 Infiblue World(MONIE) u RSD
дин.2.2075442

Infiblue World Resurs

Za dublje razumijevanje Infiblue World, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Infiblue World web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Infiblue World

Koliko Infiblue World (MONIE) vrijedi danas?
Cijena MONIE uživo u USD je 0.02206 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MONIE u USD?
Trenutačna cijena MONIE u USD je $ 0.02206. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Infiblue World?
Tržišna kapitalizacija za MONIE je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MONIE?
Količina u optjecaju za MONIE je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MONIE?
MONIE je postigao ATH cijenu od 1.3577267375665893 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MONIE?
MONIE je vidio ATL cijenu od 0.00868728746424539 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MONIE?
24-satni obujam trgovanja za MONIE je $ 8.51 USD.
Hoće li MONIE još narasti ove godine?
MONIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MONIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:11:06 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

