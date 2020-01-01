Infiblue World (MONIE) Tokenomika

Infiblue World (MONIE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Infiblue World (MONIE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Infiblue World (MONIE) Informacije

Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.

Službena web stranica:
https://infiblue.world/
Bijela knjiga:
https://medium.com/@InfiblueWorld/infiblue-whitepaper-v1-0-8bb685def026
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x7E60C74b9096f8FA6fb5a9FD88405dED8B7D44f3

Infiblue World (MONIE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Infiblue World (MONIE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 40.60M
$ 40.60M$ 40.60M
Povijesni maksimum:
$ 0.7599
$ 0.7599$ 0.7599
Povijesni minimum:
$ 0.00868728746424539
$ 0.00868728746424539$ 0.00868728746424539
Trenutna cijena:
$ 0.0203
$ 0.0203$ 0.0203

Infiblue World (MONIE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Infiblue World (MONIE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MONIE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MONIE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MONIE tokena, istražite MONIE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MONIE

Jeste li zainteresirani za dodavanje Infiblue World (MONIE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MONIE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Infiblue World (MONIE) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena MONIE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MONIE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MONIE? Naša MONIE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.