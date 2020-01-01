MON Protocol (MON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MON Protocol (MON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MON Protocol (MON) Informacije Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption. Službena web stranica: https://monprotocol.ai/ Bijela knjiga: https://www.monprotocol.ai/tokenomics Istraživač blokova: https://etherscan.io/ Kupi MON odmah!

MON Protocol (MON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MON Protocol (MON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M Ukupna količina: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Količina u optjecaju: $ 574.70M $ 574.70M $ 574.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.29M $ 17.29M $ 17.29M Povijesni maksimum: $ 0.5584 $ 0.5584 $ 0.5584 Povijesni minimum: $ 0.015308968717196591 $ 0.015308968717196591 $ 0.015308968717196591 Trenutna cijena: $ 0.0173 $ 0.0173 $ 0.0173 Saznajte više o cijeni MON Protocol (MON)

MON Protocol (MON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MON Protocol (MON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MON tokena, istražite MON cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MON Jeste li zainteresirani za dodavanje MON Protocol (MON) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MON, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MON na MEXC-u odmah!

MON Protocol (MON) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MON pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MON povijest cijena odmah!

MON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MON? Naša MON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MON predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!