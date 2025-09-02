Što je MON Protocol (MON)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MON Protocol (MON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MON Protocol (MON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MON Protocol.

Provjerite MON Protocol predviđanje cijene sada!

MON Protocol (MON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MON Protocol (MON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

MON Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje MON Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MON Protocol Koliko MON Protocol (MON) vrijedi danas? Cijena MON uživo u USD je 0.0166 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena MON u USD? $ 0.0166 . Provjerite Trenutačna cijena MON u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija MON Protocol? Tržišna kapitalizacija za MON je $ 9.23M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za MON? Količina u optjecaju za MON je 556.26M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MON? MON je postigao ATH cijenu od 0.9595624143978051 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MON? MON je vidio ATL cijenu od 0.015308968717196591 USD . Koliki je obujam trgovanja za MON? 24-satni obujam trgovanja za MON je $ 7.72 USD . Hoće li MON još narasti ove godine? MON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MON predviđanje cijene za detaljniju analizu.

MON Protocol (MON) Važna ažuriranja industrije

