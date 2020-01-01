Minati Coin (MNTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Minati Coin (MNTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Minati Coin (MNTC) Informacije Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security. Službena web stranica: https://minati.io/ Bijela knjiga: https://minativerse.gitbook.io/whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7

Minati Coin (MNTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Minati Coin (MNTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Ukupna količina: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Količina u optjecaju: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Povijesni maksimum: $ 9.1 $ 9.1 $ 9.1 Povijesni minimum: $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 Trenutna cijena: $ 0.3741 $ 0.3741 $ 0.3741 Saznajte više o cijeni Minati Coin (MNTC)

Minati Coin (MNTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Minati Coin (MNTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MNTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MNTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MNTC tokena, istražite MNTC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MNTC Jeste li zainteresirani za dodavanje Minati Coin (MNTC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MNTC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Minati Coin (MNTC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MNTC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MNTC povijest cijena odmah!

MNTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MNTC? Naša MNTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MNTC predviđanje cijene tokena odmah!

