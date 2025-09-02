Više o MNTC

Minati Coin Logotip

Minati Coin Cijena(MNTC)

1 MNTC u USD cijena uživo:

$0.3711
$0.3711$0.3711
+0.92%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Minati Coin (MNTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:58:24 (UTC+8)

Minati Coin (MNTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.36
$ 0.36$ 0.36
24-satna najniža cijena
$ 0.3843
$ 0.3843$ 0.3843
24-satna najviša cijena

$ 0.36
$ 0.36$ 0.36

$ 0.3843
$ 0.3843$ 0.3843

$ 151.21370808400758
$ 151.21370808400758$ 151.21370808400758

$ 0.005481894977823257
$ 0.005481894977823257$ 0.005481894977823257

-0.51%

+0.92%

-8.33%

-8.33%

Minati Coin (MNTC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3711. Tijekom protekla 24 sata, MNTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.36 i najviše cijene $ 0.3843, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MNTC je $ 151.21370808400758, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005481894977823257.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MNTC se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, +0.92% u posljednjih 24 sata i -8.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Minati Coin (MNTC)

No.1713

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

$ 6.92K
$ 6.92K$ 6.92K

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

6.28M
6.28M 6.28M

9,100,000
9,100,000 9,100,000

9,100,000
9,100,000 9,100,000

68.95%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Minati Coin je $ 2.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 6.92K. Količina u optjecaju MNTC je 6.28M, s ukupnom količinom od 9100000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.38M.

Minati Coin (MNTC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Minati Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.003383+0.92%
30 dana$ -0.0125-3.26%
60 dana$ -0.2489-40.15%
90 dana$ -0.31-45.52%
Minati Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MNTC od $ +0.003383 (+0.92%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Minati Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0125 (-3.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Minati Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MNTC od $ -0.2489 (-40.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Minati Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.31 (-45.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Minati Coin (MNTC)?

Pogledajte Minati Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Minati Coin (MNTC)

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

Minati Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Minati Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MNTC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Minati Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Minati Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Minati Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Minati Coin (MNTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Minati Coin (MNTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Minati Coin.

Provjerite Minati Coin predviđanje cijene sada!

Minati Coin (MNTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Minati Coin (MNTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MNTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Minati Coin (MNTC)

Tražiš kako kupiti Minati Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Minati Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MNTC u lokalnim valutama

Minati Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Minati Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Minati Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Minati Coin

Koliko Minati Coin (MNTC) vrijedi danas?
Cijena MNTC uživo u USD je 0.3711 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MNTC u USD?
Trenutačna cijena MNTC u USD je $ 0.3711. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Minati Coin?
Tržišna kapitalizacija za MNTC je $ 2.33M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MNTC?
Količina u optjecaju za MNTC je 6.28M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MNTC?
MNTC je postigao ATH cijenu od 151.21370808400758 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MNTC?
MNTC je vidio ATL cijenu od 0.005481894977823257 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MNTC?
24-satni obujam trgovanja za MNTC je $ 6.92K USD.
Hoće li MNTC još narasti ove godine?
MNTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MNTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:58:24 (UTC+8)

