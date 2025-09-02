Što je Mantle (MNT)

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Mantle Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mantle (MNT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mantle (MNT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mantle.

Mantle (MNT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mantle (MNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Mantle (MNT)

MNT u lokalnim valutama

Mantle Resurs

Za dublje razumijevanje Mantle, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mantle Koliko Mantle (MNT) vrijedi danas? Cijena MNT uživo u USD je 1.1288 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena MNT u USD? $ 1.1288 . Provjerite Trenutačna cijena MNT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Mantle? Tržišna kapitalizacija za MNT je $ 3.67B USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za MNT? Količina u optjecaju za MNT je 3.25B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MNT? MNT je postigao ATH cijenu od 1.5050548504148984 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MNT? MNT je vidio ATL cijenu od 0.3136311821650813 USD . Koliki je obujam trgovanja za MNT? 24-satni obujam trgovanja za MNT je $ 5.01M USD . Hoće li MNT još narasti ove godine? MNT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MNT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

