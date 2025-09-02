Više o MNT

Grafikon aktualnih cijena Mantle (MNT)
Mantle (MNT) Informacije o cijeni (USD)

Mantle (MNT) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.1288. Tijekom protekla 24 sata, MNTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.1137 i najviše cijene $ 1.1831, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MNT je $ 1.5050548504148984, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3136311821650813.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MNT se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i +1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mantle (MNT)

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mantle je $ 3.67B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.01M. Količina u optjecaju MNT je 3.25B, s ukupnom količinom od 6219316794.99. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.02B.

Mantle (MNT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Mantle za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001696-0.15%
30 dana$ +0.443+64.59%
60 dana$ +0.5486+94.55%
90 dana$ +0.4493+66.12%
Mantle promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MNT od $ -0.001696 (-0.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Mantle 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.443 (+64.59%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Mantle 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MNT od $ +0.5486 (+94.55%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Mantle 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.4493 (+66.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Mantle (MNT)?

Pogledajte Mantle stranicu Povijest cijena sada.

Što je Mantle (MNT)

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Mantle dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Mantle ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MNT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Mantle na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Mantle učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Mantle Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mantle (MNT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mantle (MNT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mantle.

Provjerite Mantle predviđanje cijene sada!

Mantle (MNT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mantle (MNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Mantle (MNT)

Tražiš kako kupiti Mantle? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Mantle na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MNT u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mantle

Koliko Mantle (MNT) vrijedi danas?
Cijena MNT uživo u USD je 1.1288 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MNT u USD?
Trenutačna cijena MNT u USD je $ 1.1288. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mantle?
Tržišna kapitalizacija za MNT je $ 3.67B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MNT?
Količina u optjecaju za MNT je 3.25B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MNT?
MNT je postigao ATH cijenu od 1.5050548504148984 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MNT?
MNT je vidio ATL cijenu od 0.3136311821650813 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MNT?
24-satni obujam trgovanja za MNT je $ 5.01M USD.
Hoće li MNT još narasti ove godine?
MNT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MNT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Mantle (MNT) Važna ažuriranja industrije

