Mantle (MNT) Informacije Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem. Službena web stranica: https://group.mantle.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.mantle.xyz/network/for-developers/quick-access Istraživač blokova: https://mantlescan.xyz/ Kupi MNT odmah!

Mantle (MNT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mantle (MNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.66B $ 3.66B $ 3.66B Ukupna količina: $ 6.22B $ 6.22B $ 6.22B Količina u optjecaju: $ 3.25B $ 3.25B $ 3.25B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Povijesni maksimum: $ 1.55 $ 1.55 $ 1.55 Povijesni minimum: $ 0.3136311821650813 $ 0.3136311821650813 $ 0.3136311821650813 Trenutna cijena: $ 1.1253 $ 1.1253 $ 1.1253 Saznajte više o cijeni Mantle (MNT)

Mantle (MNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mantle (MNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MNT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MNT tokena, istražite MNT cijenu tokena uživo!

