Meta Platforms Cijena danas

Trenutačna cijena Meta Platforms (METAON) danas je $ 601.64, s promjenom od 2.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije METAON u USD je $ 601.64 po METAON.

Meta Platforms trenutačno je na #1773 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.88M, s količinom u optjecaju od 3.12K METAON. Tijekom posljednja 24 sata, METAON trgovao je između $ 582.33 (niska) i $ 606.93 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 783.5142352704004, dok je rekordna najniža cijena bila $ 582.6136351783701.

U kratkoročnim performansama, METAON se kretao -0.41% u posljednjem satu i -1.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.97K.

Informacije o tržištu Meta Platforms (METAON)

Poredak No.1773 Tržišna kapitalizacija $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Obujam (24 sata) $ 57.97K$ 57.97K $ 57.97K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Količina u optjecaju 3.12K 3.12K 3.12K Ukupna količina 4,937.66211777 4,937.66211777 4,937.66211777 Javni blockchain ETH

