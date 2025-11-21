Na temelju vašeg predviđanja, Meta Platforms bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 589.94 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Meta Platforms bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 619.4370 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za METAON je $ 650.4088 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za METAON je $ 682.9292 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za METAON u 2029. je $ 717.0757 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za METAON u 2030. je $ 752.9295 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Meta Platforms mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,226.4428.

U 2050. godini, cijena Meta Platforms mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,997.7462.