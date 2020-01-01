Medieval Empires (MEE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Medieval Empires (MEE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Medieval Empires (MEE) Informacije Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe. Službena web stranica: https://www.medievalempires.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.medievalempires.com/ Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D Kupi MEE odmah!

Medieval Empires (MEE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Medieval Empires (MEE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Ukupna količina: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Količina u optjecaju: $ 559.41M $ 559.41M $ 559.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.06M $ 15.06M $ 15.06M Povijesni maksimum: $ 0.037 $ 0.037 $ 0.037 Povijesni minimum: $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 Trenutna cijena: $ 0.005691 $ 0.005691 $ 0.005691 Saznajte više o cijeni Medieval Empires (MEE)

Medieval Empires (MEE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Medieval Empires (MEE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MEE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MEE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MEE tokena, istražite MEE cijenu tokena uživo!

