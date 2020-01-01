Medieval Empires (MEE) Tokenomika

Medieval Empires (MEE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Medieval Empires (MEE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Medieval Empires (MEE) Informacije

Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.

Službena web stranica:
https://www.medievalempires.com/
Bijela knjiga:
https://whitepaper.medievalempires.com/
Istraživač blokova:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D

Medieval Empires (MEE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Medieval Empires (MEE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.18M
Ukupna količina:
$ 2.65B
Količina u optjecaju:
$ 559.41M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 15.06M
Povijesni maksimum:
$ 0.037
Povijesni minimum:
$ 0.002420084060039796
Trenutna cijena:
$ 0.005691
Medieval Empires (MEE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Medieval Empires (MEE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MEE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MEE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MEE tokena, istražite MEE cijenu tokena uživo!

