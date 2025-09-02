Medieval Empires (MEE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.005572. Tijekom protekla 24 sata, MEEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.005511 i najviše cijene $ 0.006436, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEE je $ 0.03192242320977911, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002420084060039796.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEE se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, -2.82% u posljednjih 24 sata i -4.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Medieval Empires (MEE)
No.1605
$ 3.12M
$ 81.64K
$ 13.76M
559.41M
2,469,764,632.71645
MATIC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Medieval Empires je $ 3.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 81.64K. Količina u optjecaju MEE je 559.41M, s ukupnom količinom od 2469764632.71645. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.76M.
Medieval Empires (MEE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Medieval Empires za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00016169
-2.82%
30 dana
$ -0.000574
-9.34%
60 dana
$ +0.002655
+91.01%
90 dana
$ +0.002017
+56.73%
Medieval Empires promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MEE od $ -0.00016169 (-2.82%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Medieval Empires 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000574 (-9.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Medieval Empires 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MEE od $ +0.002655 (+91.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Medieval Empires 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.002017 (+56.73%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Medieval Empires (MEE)?
Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.
Medieval Empires dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Medieval Empires ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MEE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Medieval Empires na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Medieval Empires učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Medieval Empires Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Medieval Empires (MEE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Medieval Empires (MEE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Medieval Empires.
Razumijevanje tokenomike Medieval Empires (MEE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MEE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Medieval Empires (MEE)
Tražiš kako kupiti Medieval Empires? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Medieval Empires na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.