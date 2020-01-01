MARBLEX (MBX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MARBLEX (MBX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MARBLEX (MBX) Informacije MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble's games. Službena web stranica: https://www.marblex.io/en Bijela knjiga: https://docs.marblex.io/ Istraživač blokova: https://kaiascan.io/token/0xd068c52d81f4409b9502da926ace3301cc41f623

MARBLEX (MBX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MARBLEX (MBX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.22M $ 41.22M $ 41.22M Ukupna količina: $ 321.35M $ 321.35M $ 321.35M Količina u optjecaju: $ 255.39M $ 255.39M $ 255.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 51.87M $ 51.87M $ 51.87M Povijesni maksimum: $ 11.033 $ 11.033 $ 11.033 Povijesni minimum: $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 Trenutna cijena: $ 0.1614 $ 0.1614 $ 0.1614 Saznajte više o cijeni MARBLEX (MBX)

MARBLEX (MBX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MARBLEX (MBX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MBX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MBX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MBX tokena, istražite MBX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MBX Jeste li zainteresirani za dodavanje MARBLEX (MBX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MBX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

MARBLEX (MBX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MBX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MBX povijest cijena odmah!

MBX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MBX? Naša MBX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MBX predviđanje cijene tokena odmah!

