Što je Moviebloc (MBL)

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Moviebloc Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Moviebloc (MBL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Moviebloc (MBL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Moviebloc.

Moviebloc (MBL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Moviebloc (MBL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MBL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Moviebloc (MBL)

MBL u lokalnim valutama

Moviebloc Resurs

Za dublje razumijevanje Moviebloc, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Moviebloc Koliko Moviebloc (MBL) vrijedi danas? Cijena MBL uživo u USD je 0.002147 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena MBL u USD? $ 0.002147 . Provjerite Trenutačna cijena MBL u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Moviebloc? Tržišna kapitalizacija za MBL je $ 40.18M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za MBL? Količina u optjecaju za MBL je 18.71B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MBL? MBL je postigao ATH cijenu od 0.04599472 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MBL? MBL je vidio ATL cijenu od 0.000767721148402 USD . Koliki je obujam trgovanja za MBL? 24-satni obujam trgovanja za MBL je $ 527.23K USD . Hoće li MBL još narasti ove godine? MBL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MBL predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

