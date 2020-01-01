Moviebloc (MBL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Moviebloc (MBL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue. Službena web stranica: https://www.moviebloc.com/ Bijela knjiga: https://www.moviebloc.com/whitepaper/MovieBloc_White_Paper_Ver.1.14_en.pdf Istraživač blokova: https://explorer.ont.io/token/detail/oep4/e5a49d7fd57e7178e189d3965d1ee64368a1036d/MovieBloc/10/1

Tržišna kapitalizacija: $ 40.23M
Ukupna količina: $ 30.00B
Količina u optjecaju: $ 18.71B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 64.50M
Povijesni maksimum: $ 0.043048
Povijesni minimum: $ 0.000767721148402
Trenutna cijena: $ 0.00215

Moviebloc (MBL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moviebloc (MBL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MBL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MBL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

