【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

PoredakNo.652

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.04%

Količina u optjecaju18,787,887,214

Maksimalna količina30,000,000,000

Ukupna količina30,000,000,000

Stopa optjecaja0.6262%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.0012 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.04599472,2021-04-02

Najniža cijena0.000767721148402,2020-03-13

Javni blockchainONT

