Maverick Protocol Logotip

Maverick Protocol Cijena(MAV)

1 MAV u USD cijena uživo:

$0.07468
$0.07468$0.07468
-2.62%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Maverick Protocol (MAV)
Maverick Protocol (MAV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.06782
$ 0.06782$ 0.06782
24-satna najniža cijena
$ 0.07793
$ 0.07793$ 0.07793
24-satna najviša cijena

$ 0.06782
$ 0.06782$ 0.06782

$ 0.07793
$ 0.07793$ 0.07793

$ 0.8216374158381008
$ 0.8216374158381008$ 0.8216374158381008

$ 0.0375479861422633
$ 0.0375479861422633$ 0.0375479861422633

-0.52%

-2.62%

+18.42%

+18.42%

Maverick Protocol (MAV) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07469. Tijekom protekla 24 sata, MAVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.06782 i najviše cijene $ 0.07793, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAV je $ 0.8216374158381008, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0375479861422633.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAV se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, -2.62% u posljednjih 24 sata i +18.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maverick Protocol (MAV)

No.579

$ 51.50M
$ 51.50M$ 51.50M

$ 9.60M
$ 9.60M$ 9.60M

$ 149.38M
$ 149.38M$ 149.38M

689.55M
689.55M 689.55M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

34.47%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maverick Protocol je $ 51.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9.60M. Količina u optjecaju MAV je 689.55M, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 149.38M.

Maverick Protocol (MAV) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Maverick Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0020093-2.62%
30 dana$ +0.03088+70.48%
60 dana$ +0.02726+57.47%
90 dana$ +0.01659+28.55%
Maverick Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MAV od $ -0.0020093 (-2.62%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Maverick Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.03088 (+70.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Maverick Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MAV od $ +0.02726 (+57.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Maverick Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01659 (+28.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Maverick Protocol (MAV)?

Pogledajte Maverick Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Maverick Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MAV dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Maverick Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Maverick Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Maverick Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Maverick Protocol (MAV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Maverick Protocol (MAV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Maverick Protocol.

Provjerite Maverick Protocol predviđanje cijene sada!

Maverick Protocol (MAV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Maverick Protocol (MAV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Maverick Protocol (MAV)

Tražiš kako kupiti Maverick Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Maverick Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MAV u lokalnim valutama

1 Maverick Protocol(MAV) u VND
1,965.46735
1 Maverick Protocol(MAV) u AUD
A$0.1135288
1 Maverick Protocol(MAV) u GBP
0.0545237
1 Maverick Protocol(MAV) u EUR
0.0634865
1 Maverick Protocol(MAV) u USD
$0.07469
1 Maverick Protocol(MAV) u MYR
RM0.3151918
1 Maverick Protocol(MAV) u TRY
3.0712528
1 Maverick Protocol(MAV) u JPY
¥10.97943
1 Maverick Protocol(MAV) u ARS
ARS$102.8787529
1 Maverick Protocol(MAV) u RUB
6.0177733
1 Maverick Protocol(MAV) u INR
6.57272
1 Maverick Protocol(MAV) u IDR
Rp1,224.4260336
1 Maverick Protocol(MAV) u KRW
104.0244975
1 Maverick Protocol(MAV) u PHP
4.2662928
1 Maverick Protocol(MAV) u EGP
￡E.3.6247057
1 Maverick Protocol(MAV) u BRL
R$0.4055667
1 Maverick Protocol(MAV) u CAD
C$0.1023253
1 Maverick Protocol(MAV) u BDT
9.0770757
1 Maverick Protocol(MAV) u NGN
114.3795191
1 Maverick Protocol(MAV) u COP
$299.9595214
1 Maverick Protocol(MAV) u ZAR
R.1.314544
1 Maverick Protocol(MAV) u UAH
3.0899253
1 Maverick Protocol(MAV) u VES
Bs10.90474
1 Maverick Protocol(MAV) u CLP
$72.4493
1 Maverick Protocol(MAV) u PKR
Rs21.1641584
1 Maverick Protocol(MAV) u KZT
40.1989049
1 Maverick Protocol(MAV) u THB
฿2.4132339
1 Maverick Protocol(MAV) u TWD
NT$2.2870078
1 Maverick Protocol(MAV) u AED
د.إ0.2741123
1 Maverick Protocol(MAV) u CHF
Fr0.059752
1 Maverick Protocol(MAV) u HKD
HK$0.5818351
1 Maverick Protocol(MAV) u AMD
֏28.5509994
1 Maverick Protocol(MAV) u MAD
.د.م0.6707162
1 Maverick Protocol(MAV) u MXN
$1.3922216
1 Maverick Protocol(MAV) u SAR
ريال0.2800875
1 Maverick Protocol(MAV) u PLN
0.2718716
1 Maverick Protocol(MAV) u RON
лв0.3234077
1 Maverick Protocol(MAV) u SEK
kr0.7013391
1 Maverick Protocol(MAV) u BGN
лв0.1239854
1 Maverick Protocol(MAV) u HUF
Ft25.2071281
1 Maverick Protocol(MAV) u CZK
1.5572865
1 Maverick Protocol(MAV) u KWD
د.ك0.02278045
1 Maverick Protocol(MAV) u ILS
0.2502115
1 Maverick Protocol(MAV) u AOA
Kz68.0851633
1 Maverick Protocol(MAV) u BHD
.د.ب0.02808344
1 Maverick Protocol(MAV) u BMD
$0.07469
1 Maverick Protocol(MAV) u DKK
kr0.4757753
1 Maverick Protocol(MAV) u HNL
L1.9538904
1 Maverick Protocol(MAV) u MUR
3.420802
1 Maverick Protocol(MAV) u NAD
$1.3115564
1 Maverick Protocol(MAV) u NOK
kr0.7469
1 Maverick Protocol(MAV) u NZD
$0.1262261
1 Maverick Protocol(MAV) u PAB
B/.0.07469
1 Maverick Protocol(MAV) u PGK
K0.3159387
1 Maverick Protocol(MAV) u QAR
ر.ق0.2718716
1 Maverick Protocol(MAV) u RSD
дин.7.4742283

Maverick Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Maverick Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Maverick Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Maverick Protocol

Koliko Maverick Protocol (MAV) vrijedi danas?
Cijena MAV uživo u USD je 0.07469 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAV u USD?
Trenutačna cijena MAV u USD je $ 0.07469. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Maverick Protocol?
Tržišna kapitalizacija za MAV je $ 51.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAV?
Količina u optjecaju za MAV je 689.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAV?
MAV je postigao ATH cijenu od 0.8216374158381008 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAV?
MAV je vidio ATL cijenu od 0.0375479861422633 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAV?
24-satni obujam trgovanja za MAV je $ 9.60M USD.
Hoće li MAV još narasti ove godine?
MAV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Maverick Protocol (MAV) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

