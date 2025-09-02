Što je Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol (MAV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Maverick Protocol (MAV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Maverick Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Maverick Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Maverick Protocol Koliko Maverick Protocol (MAV) vrijedi danas? Cijena MAV uživo u USD je 0.07469 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena MAV u USD? $ 0.07469 . Provjerite Trenutačna cijena MAV u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Maverick Protocol? Tržišna kapitalizacija za MAV je $ 51.50M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za MAV? Količina u optjecaju za MAV je 689.55M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAV? MAV je postigao ATH cijenu od 0.8216374158381008 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAV? MAV je vidio ATL cijenu od 0.0375479861422633 USD . Koliki je obujam trgovanja za MAV? 24-satni obujam trgovanja za MAV je $ 9.60M USD . Hoće li MAV još narasti ove godine? MAV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAV predviđanje cijene za detaljniju analizu.

