Maverick Protocol (MAV) Informacije Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy. Službena web stranica: https://www.mav.xyz/ Bijela knjiga: https://bit.ly/MavWhitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD

Maverick Protocol (MAV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Maverick Protocol (MAV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 52.60M $ 52.60M $ 52.60M Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 689.55M $ 689.55M $ 689.55M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 152.56M $ 152.56M $ 152.56M Povijesni maksimum: $ 0.8194 $ 0.8194 $ 0.8194 Povijesni minimum: $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 Trenutna cijena: $ 0.07628 $ 0.07628 $ 0.07628 Saznajte više o cijeni Maverick Protocol (MAV)

Maverick Protocol (MAV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Maverick Protocol (MAV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAV tokena, istražite MAV cijenu tokena uživo!

Maverick Protocol (MAV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MAV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MAV povijest cijena odmah!

MAV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAV? Naša MAV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MAV predviđanje cijene tokena odmah!

