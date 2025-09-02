Više o MAT

Matchain Logotip

Matchain Cijena(MAT)

1 MAT u USD cijena uživo:

$1.0418
$1.0418$1.0418
+1.47%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Matchain (MAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:46:39 (UTC+8)

Matchain (MAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.983
$ 0.983$ 0.983
24-satna najniža cijena
$ 1.1812
$ 1.1812$ 1.1812
24-satna najviša cijena

$ 0.983
$ 0.983$ 0.983

$ 1.1812
$ 1.1812$ 1.1812

$ 6.672668572600626
$ 6.672668572600626$ 6.672668572600626

$ 0.2476112480740415
$ 0.2476112480740415$ 0.2476112480740415

+4.81%

+1.47%

-8.99%

-8.99%

Matchain (MAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0418. Tijekom protekla 24 sata, MATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.983 i najviše cijene $ 1.1812, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAT je $ 6.672668572600626, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.2476112480740415.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAT se promijenio za +4.81% u posljednjih sat vremena, +1.47% u posljednjih 24 sata i -8.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Matchain (MAT)

No.1224

$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M

$ 183.60K
$ 183.60K$ 183.60K

$ 104.18M
$ 104.18M$ 104.18M

7.23M
7.23M 7.23M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

7.23%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Matchain je $ 7.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 183.60K. Količina u optjecaju MAT je 7.23M, s ukupnom količinom od 40000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 104.18M.

Matchain (MAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Matchain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.015093+1.47%
30 dana$ +0.7943+320.92%
60 dana$ +0.6436+161.62%
90 dana$ -1.4582-58.33%
Matchain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MAT od $ +0.015093 (+1.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Matchain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.7943 (+320.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Matchain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MAT od $ +0.6436 (+161.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Matchain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -1.4582 (-58.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Matchain (MAT)?

Pogledajte Matchain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Matchain (MAT)

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Matchain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Matchain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Matchain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Matchain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Matchain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Matchain (MAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Matchain (MAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Matchain.

Provjerite Matchain predviđanje cijene sada!

Matchain (MAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Matchain (MAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Matchain (MAT)

Tražiš kako kupiti Matchain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Matchain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Matchain Resurs

Za dublje razumijevanje Matchain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Matchain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Matchain

Koliko Matchain (MAT) vrijedi danas?
Cijena MAT uživo u USD je 1.0418 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAT u USD?
Trenutačna cijena MAT u USD je $ 1.0418. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Matchain?
Tržišna kapitalizacija za MAT je $ 7.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAT?
Količina u optjecaju za MAT je 7.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAT?
MAT je postigao ATH cijenu od 6.672668572600626 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAT?
MAT je vidio ATL cijenu od 0.2476112480740415 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAT?
24-satni obujam trgovanja za MAT je $ 183.60K USD.
Hoće li MAT još narasti ove godine?
MAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:46:39 (UTC+8)

Matchain (MAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

