Mask Network (MASK) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.195. Tijekom protekla 24 sata, MASKtrgovalo je između najniže cijene $ 1.174 i najviše cijene $ 1.249, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MASK je $ 97.91962343, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.9302019593035298.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MASK se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i +1.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Mask Network (MASK)
No.319
$ 119.50M
$ 785.68K
$ 119.50M
100.00M
100,000,000
100,000,000
100.00%
2021-02-24 00:00:00
$ 0.85
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Mask Network je $ 119.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 785.68K. Količina u optjecaju MASK je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 119.50M.
Mask Network (MASK) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Mask Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.01097
-0.91%
30 dana
$ -0.01
-0.83%
60 dana
$ -0.053
-4.25%
90 dana
$ -1.823
-60.41%
Mask Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MASK od $ -0.01097 (-0.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Mask Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01 (-0.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Mask Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MASK od $ -0.053 (-4.25%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Mask Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -1.823 (-60.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Mask Network (MASK)?
Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.
Mask Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Mask Network (MASK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mask Network (MASK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mask Network.
Razumijevanje tokenomike Mask Network (MASK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MASK opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Mask Network (MASK)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.