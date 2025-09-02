Više o MASK

Mask Network Logotip

Mask Network Cijena(MASK)

$1.195
Grafikon aktualnih cijena Mask Network (MASK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:55:51 (UTC+8)

Mask Network (MASK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.26%

-0.91%

+1.27%

+1.27%

Mask Network (MASK) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.195. Tijekom protekla 24 sata, MASKtrgovalo je između najniže cijene $ 1.174 i najviše cijene $ 1.249, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MASK je $ 97.91962343, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.9302019593035298.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MASK se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i +1.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mask Network (MASK)

No.319

100.00%

2021-02-24 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mask Network je $ 119.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 785.68K. Količina u optjecaju MASK je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 119.50M.

Mask Network (MASK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Mask Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.01097-0.91%
30 dana$ -0.01-0.83%
60 dana$ -0.053-4.25%
90 dana$ -1.823-60.41%
Mask Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MASK od $ -0.01097 (-0.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Mask Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01 (-0.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Mask Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MASK od $ -0.053 (-4.25%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Mask Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -1.823 (-60.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Mask Network (MASK)?

Pogledajte Mask Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Mask Network (MASK)

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

Mask Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Mask Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MASK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Mask Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Mask Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Mask Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mask Network (MASK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mask Network (MASK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mask Network.

Provjerite Mask Network predviđanje cijene sada!

Mask Network (MASK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mask Network (MASK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MASK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Mask Network (MASK)

Tražiš kako kupiti Mask Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Mask Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MASK u lokalnim valutama

Mask Network Resurs

Za dublje razumijevanje Mask Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Mask Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mask Network

Koliko Mask Network (MASK) vrijedi danas?
Cijena MASK uživo u USD je 1.195 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MASK u USD?
Trenutačna cijena MASK u USD je $ 1.195. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mask Network?
Tržišna kapitalizacija za MASK je $ 119.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MASK?
Količina u optjecaju za MASK je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MASK?
MASK je postigao ATH cijenu od 97.91962343 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MASK?
MASK je vidio ATL cijenu od 0.9302019593035298 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MASK?
24-satni obujam trgovanja za MASK je $ 785.68K USD.
Hoće li MASK još narasti ove godine?
MASK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MASK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:55:51 (UTC+8)

Mask Network (MASK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

