Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

PoredakNo.318

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)22.95%

Količina u optjecaju100,000,000

Maksimalna količina100,000,000

Ukupna količina100,000,000

Stopa optjecaja1%

Datum izdavanja2021-02-24 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.85 USDT

Najviša vrijednost svih vremena97.91962343,2021-02-24

Najniža cijena0.9302019593035298,2025-04-09

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

