MARS4 (MARS4) Informacije Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots. Službena web stranica: https://www.mars4.me/ Bijela knjiga: https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87 Kupi MARS4 odmah!

MARS4 (MARS4) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MARS4 (MARS4), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 242.90K $ 242.90K $ 242.90K Ukupna količina: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Količina u optjecaju: $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 391.28K $ 391.28K $ 391.28K Povijesni maksimum: $ 0.08849 $ 0.08849 $ 0.08849 Povijesni minimum: $ 0.000086262035047803 $ 0.000086262035047803 $ 0.000086262035047803 Trenutna cijena: $ 0.00009782 $ 0.00009782 $ 0.00009782 Saznajte više o cijeni MARS4 (MARS4)

MARS4 (MARS4) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MARS4 (MARS4) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MARS4 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MARS4 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MARS4 tokena, istražite MARS4 cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MARS4 Jeste li zainteresirani za dodavanje MARS4 (MARS4) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MARS4, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MARS4 na MEXC-u odmah!

MARS4 (MARS4) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MARS4 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MARS4 povijest cijena odmah!

MARS4 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MARS4? Naša MARS4 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MARS4 predviđanje cijene tokena odmah!

