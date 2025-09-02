Više o MARS4

MARS4 Cijena(MARS4)

$0.00010149
-1.84%1D
Grafikon aktualnih cijena MARS4 (MARS4)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:55:44 (UTC+8)

MARS4 (MARS4) Informacije o cijeni (USD)

MARS4 (MARS4) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00010149. Tijekom protekla 24 sata, MARS4trgovalo je između najniže cijene $ 0.00010064 i najviše cijene $ 0.00010802, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MARS4 je $ 1.051011096923131, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000086262035047803.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MARS4 se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i -1.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MARS4 (MARS4)

$ 252.01K
$ 42.46K
$ 405.96K
2.48B
4,000,000,000
4,000,000,000
62.07%

Trenutačna tržišna kapitalizacija MARS4 je $ 252.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 42.46K. Količina u optjecaju MARS4 je 2.48B, s ukupnom količinom od 4000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 405.96K.

MARS4 (MARS4) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MARS4 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000019024-1.83%
30 dana$ +0.00001365+15.53%
60 dana$ -0.00000171-1.66%
90 dana$ -0.00001201-10.59%
MARS4 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MARS4 od $ -0.0000019024 (-1.83%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MARS4 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00001365 (+15.53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MARS4 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MARS4 od $ -0.00000171 (-1.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MARS4 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00001201 (-10.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MARS4 (MARS4)?

Pogledajte MARS4 stranicu Povijest cijena sada.

Što je MARS4 (MARS4)

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

MARS4 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MARS4 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MARS4 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MARS4 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MARS4 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MARS4 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MARS4 (MARS4) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MARS4 (MARS4) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MARS4.

Provjerite MARS4 predviđanje cijene sada!

MARS4 (MARS4) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MARS4 (MARS4) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MARS4 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MARS4 (MARS4)

Tražiš kako kupiti MARS4? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MARS4 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MARS4 u lokalnim valutama

MARS4 Resurs

Za dublje razumijevanje MARS4, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MARS4

Koliko MARS4 (MARS4) vrijedi danas?
Cijena MARS4 uživo u USD je 0.00010149 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MARS4 u USD?
Trenutačna cijena MARS4 u USD je $ 0.00010149. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MARS4?
Tržišna kapitalizacija za MARS4 je $ 252.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MARS4?
Količina u optjecaju za MARS4 je 2.48B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MARS4?
MARS4 je postigao ATH cijenu od 1.051011096923131 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MARS4?
MARS4 je vidio ATL cijenu od 0.000086262035047803 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MARS4?
24-satni obujam trgovanja za MARS4 je $ 42.46K USD.
Hoće li MARS4 još narasti ove godine?
MARS4 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MARS4 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:55:44 (UTC+8)

MARS4 (MARS4) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

