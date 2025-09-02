MARS4 (MARS4) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00010149. Tijekom protekla 24 sata, MARS4trgovalo je između najniže cijene $ 0.00010064 i najviše cijene $ 0.00010802, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MARS4 je $ 1.051011096923131, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000086262035047803.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MARS4 se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i -1.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu MARS4 (MARS4)
Trenutačna tržišna kapitalizacija MARS4 je $ 252.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 42.46K. Količina u optjecaju MARS4 je 2.48B, s ukupnom količinom od 4000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 405.96K.
MARS4 (MARS4) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena MARS4 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000019024
-1.83%
30 dana
$ +0.00001365
+15.53%
60 dana
$ -0.00000171
-1.66%
90 dana
$ -0.00001201
-10.59%
MARS4 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MARS4 od $ -0.0000019024 (-1.83%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
MARS4 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00001365 (+15.53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
MARS4 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MARS4 od $ -0.00000171 (-1.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
MARS4 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00001201 (-10.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.
MARS4 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MARS4 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MARS4 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o MARS4 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MARS4 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
