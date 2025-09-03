Više o M

MemeCore Cijena(M)

$0.82197
-3.99%1D
Grafikon aktualnih cijena MemeCore (M)
MemeCore (M) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.77928
24-satna najniža cijena
$ 0.95671
24-satna najviša cijena

$ 0.77928
$ 0.95671
$ 1.1467542217837932
$ 0.03524461750801544
-2.10%

-3.98%

+87.94%

+87.94%

MemeCore (M) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.82312. Tijekom protekla 24 sata, Mtrgovalo je između najniže cijene $ 0.77928 i najviše cijene $ 0.95671, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena M je $ 1.1467542217837932, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03524461750801544.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, M se promijenio za -2.10% u posljednjih sat vremena, -3.98% u posljednjih 24 sata i +87.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MemeCore (M)

No.84

$ 855.63M
$ 3.15M
$ 8.23B
1.04B
10,000,000,000
5,264,317,858.42
10.39%

0.02%

MEMECORE

Trenutačna tržišna kapitalizacija MemeCore je $ 855.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.15M. Količina u optjecaju M je 1.04B, s ukupnom količinom od 5264317858.42. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.23B.

MemeCore (M) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MemeCore za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0341596-3.98%
30 dana$ +0.38589+88.25%
60 dana$ +0.76795+1,391.97%
90 dana$ +0.81312+8,131.20%
MemeCore promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u M od $ -0.0341596 (-3.98%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MemeCore 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.38589 (+88.25%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MemeCore 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u M od $ +0.76795 (+1,391.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MemeCore 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.81312 (+8,131.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MemeCore (M)?

Što je MemeCore (M)

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

MemeCore dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MemeCore ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti M dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MemeCore na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MemeCore učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MemeCore Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MemeCore (M) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MemeCore (M) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MemeCore.

MemeCore (M) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MemeCore (M) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o M opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MemeCore (M)

Tražiš kako kupiti MemeCore? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MemeCore na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

M u lokalnim valutama

1 MemeCore(M) u VND
21,660.4028
1 MemeCore(M) u AUD
A$1.2593736
1 MemeCore(M) u GBP
0.6091088
1 MemeCore(M) u EUR
0.699652
1 MemeCore(M) u USD
$0.82312
1 MemeCore(M) u MYR
RM3.4735664
1 MemeCore(M) u TRY
33.8878504
1 MemeCore(M) u JPY
¥121.82176
1 MemeCore(M) u ARS
ARS$1,118.3649128
1 MemeCore(M) u RUB
66.2940848
1 MemeCore(M) u INR
72.4263288
1 MemeCore(M) u IDR
Rp13,493.7683328
1 MemeCore(M) u KRW
1,148.005464
1 MemeCore(M) u PHP
47.2306256
1 MemeCore(M) u EGP
￡E.39.9377824
1 MemeCore(M) u BRL
R$4.4942352
1 MemeCore(M) u CAD
C$1.1276744
1 MemeCore(M) u BDT
100.1078544
1 MemeCore(M) u NGN
1,266.3371952
1 MemeCore(M) u COP
$3,305.6993072
1 MemeCore(M) u ZAR
R.14.5527616
1 MemeCore(M) u UAH
34.036012
1 MemeCore(M) u VES
Bs122.64488
1 MemeCore(M) u CLP
$798.4264
1 MemeCore(M) u PKR
Rs232.9100352
1 MemeCore(M) u KZT
444.443644
1 MemeCore(M) u THB
฿26.6197008
1 MemeCore(M) u TWD
NT$25.31094
1 MemeCore(M) u AED
د.إ3.0208504
1 MemeCore(M) u CHF
Fr0.658496
1 MemeCore(M) u HKD
HK$6.420336
1 MemeCore(M) u AMD
֏314.884556
1 MemeCore(M) u MAD
.د.م7.4410048
1 MemeCore(M) u MXN
$15.4005752
1 MemeCore(M) u SAR
ريال3.0867
1 MemeCore(M) u PLN
3.0126192
1 MemeCore(M) u RON
лв3.5888032
1 MemeCore(M) u SEK
kr7.778484
1 MemeCore(M) u BGN
лв1.3828416
1 MemeCore(M) u HUF
Ft279.778488
1 MemeCore(M) u CZK
17.3019824
1 MemeCore(M) u KWD
د.ك0.2510516
1 MemeCore(M) u ILS
2.7821456
1 MemeCore(M) u AOA
Kz753.0807192
1 MemeCore(M) u BHD
.د.ب0.30949312
1 MemeCore(M) u BMD
$0.82312
1 MemeCore(M) u DKK
kr5.2761992
1 MemeCore(M) u HNL
L21.689212
1 MemeCore(M) u MUR
37.740052
1 MemeCore(M) u NAD
$14.5774552
1 MemeCore(M) u NOK
kr8.2558936
1 MemeCore(M) u NZD
$1.399304
1 MemeCore(M) u PAB
B/.0.82312
1 MemeCore(M) u PGK
K3.4488728
1 MemeCore(M) u QAR
ر.ق2.9961568
1 MemeCore(M) u RSD
дин.82.8634904

Za dublje razumijevanje MemeCore, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena MemeCore web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MemeCore

Koliko MemeCore (M) vrijedi danas?
Cijena M uživo u USD je 0.82312 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena M u USD?
Trenutačna cijena M u USD je $ 0.82312. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MemeCore?
Tržišna kapitalizacija za M je $ 855.63M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za M?
Količina u optjecaju za M je 1.04B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za M?
M je postigao ATH cijenu od 1.1467542217837932 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za M?
M je vidio ATL cijenu od 0.03524461750801544 USD.
Koliki je obujam trgovanja za M?
24-satni obujam trgovanja za M je $ 3.15M USD.
Hoće li M još narasti ove godine?
M mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte M predviđanje cijene za detaljniju analizu.
MemeCore (M) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet.

1 M = 0.82312 USD

Trgujte M

MUSDT
$0.82197
$0.82197$0.82197
-4.14%

