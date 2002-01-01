MANTRA (OM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MANTRA (OM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MANTRA (OM) Informacije MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications. Službena web stranica: https://www.mantrachain.io Bijela knjiga: https://docs.mantrachain.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3593d125a4f7849a1b059e64f4517a86dd60c95d Kupi OM odmah!

MANTRA (OM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MANTRA (OM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 212.02M $ 212.02M $ 212.02M Ukupna količina: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B Količina u optjecaju: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 338.17M $ 338.17M $ 338.17M Povijesni maksimum: $ 9.241 $ 9.241 $ 9.241 Povijesni minimum: $ 0.01728435325696168 $ 0.01728435325696168 $ 0.01728435325696168 Trenutna cijena: $ 0.2002 $ 0.2002 $ 0.2002 Saznajte više o cijeni MANTRA (OM)

MANTRA (OM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MANTRA (OM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OM tokena, istražite OM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OM Jeste li zainteresirani za dodavanje MANTRA (OM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati OM na MEXC-u odmah!

MANTRA (OM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OM povijest cijena odmah!

OM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OM? Naša OM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OM predviđanje cijene tokena odmah!

