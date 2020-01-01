LightLink (LL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LightLink (LL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LightLink (LL) Informacije LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain. Službena web stranica: https://lightlink.io Bijela knjiga: https://docs.lightlink.io Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0921799CB1d702148131024d18fCdE022129Dc73 Kupi LL odmah!

LightLink (LL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LightLink (LL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 81.67M $ 81.67M $ 81.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.31M $ 12.31M $ 12.31M Povijesni maksimum: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Povijesni minimum: $ 0.011224381498808693 $ 0.011224381498808693 $ 0.011224381498808693 Trenutna cijena: $ 0.01231 $ 0.01231 $ 0.01231 Saznajte više o cijeni LightLink (LL)

LightLink (LL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LightLink (LL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LL tokena, istražite LL cijenu tokena uživo!

